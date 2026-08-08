ΑΕΛ: Και με τη... βούλα ο Ρισβάνης
Ντεμαράζ ανακοινώσεων από την ΑΕΛ που δείχνει διατεθειμένη να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια άμεσα. Η ομάδα της Θεσσαλίας προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Σπύρου Ρισβάνη, κάτι το οποίο ήταν γνωστό ότι θα συμβεί από τις προηγούμενες μέρες.
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει στη βυσσινί οικογένεια τον ποδοσφαιριστή Σπύρο Ρισβάνη, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.
Γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1994 στην Καλαμάτα. Ανδρώθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού όπου έκανε και τις πρώτες εμφανίσεις ως επαγγελματίας (2013-2015). Στη συνέχεια της καριέρας του έπαιξε στον Πανιώνιο, στον Ολυμπιακό, στον Ατρόμητο, στην Ανόρθωση, στη Σλόβαν Μπρατισλάβας και σε άλλες ομάδες της Σλοβακίας και της Κύπρου.
Ο Σπύρος Ρισβάνης φορώντας το εθνόσημο κατέγραψε αρκετές συμμετοχές με την εθνική ομάδα Κ21 και μία φορά με την εθνική ομάδα των ανδρών.
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet επισήμως τον υποδέχεται με ευχές για Yγεία κι επιτυχίες με το άλογο στο στήθος.
Καλή αρχή Σπύρο!»
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