Ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ με κάθε επισημότητα είναι ο Σπύρος Ρισβάνης, οποίος προσθέτει εμπειρία στα μετόπισθεν της ομάδας.

Ντεμαράζ ανακοινώσεων από την ΑΕΛ που δείχνει διατεθειμένη να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια άμεσα. Η ομάδα της Θεσσαλίας προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Σπύρου Ρισβάνη, κάτι το οποίο ήταν γνωστό ότι θα συμβεί από τις προηγούμενες μέρες.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει στη βυσσινί οικογένεια τον ποδοσφαιριστή Σπύρο Ρισβάνη, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1994 στην Καλαμάτα. Ανδρώθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού όπου έκανε και τις πρώτες εμφανίσεις ως επαγγελματίας (2013-2015). Στη συνέχεια της καριέρας του έπαιξε στον Πανιώνιο, στον Ολυμπιακό, στον Ατρόμητο, στην Ανόρθωση, στη Σλόβαν Μπρατισλάβας και σε άλλες ομάδες της Σλοβακίας και της Κύπρου.

Ο Σπύρος Ρισβάνης φορώντας το εθνόσημο κατέγραψε αρκετές συμμετοχές με την εθνική ομάδα Κ21 και μία φορά με την εθνική ομάδα των ανδρών.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet επισήμως τον υποδέχεται με ευχές για Yγεία κι επιτυχίες με το άλογο στο στήθος.

Καλή αρχή Σπύρο!»