ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 1-0: Τα highlights του αγώνα

Γιώργος Σακελλαρίου
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός

Το γκολ του Σαγάλ και οι καλύτερες φάσεις στο παιχνίδι ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 1-0.

Η ΑΕΛ Novibet πήρε τεράστια νίκη με πρωταγωνιστή τον Άνχελο Σαγάλ. Ο 32χρονος Χιλιανός φορ σκόραρε με τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, κόντρα στον Πανσερραϊκό, έπειτα από προσωρινή απόκρουση του Τσομπανίδη και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 1-0.

Στη συνέχεια γκολ των Καρέλη, Τεϊσέιρα ακυρώθηκαν για τον Πανσερραϊκό ως οφσάιντ, ενώ στο 59' ο Κόκκινος έδωσε πέναλτι για τους φιλοξενούμενους, όμως, άλλαξε την απόφασή του, έπειτα από εξέταση της φάσης στο VAR κι αφού τον κάλεσαν να τη δει οι Ζαμπαλάς, Φωτιάς.

Ο Πανσερραϊκός, παράλληλα, έμεινε στο φινάλε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής πάλι με εξέταση στο VAR του Μπρουκς για σκληρό μαρκάρισμα στον Κοσονού.

Τα highlights του αγώνα

 

@Photo credits: eurokinissi
     

