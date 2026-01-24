Το γκολ του Σαγάλ και οι καλύτερες φάσεις στο παιχνίδι ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 1-0.

Η ΑΕΛ Novibet πήρε τεράστια νίκη με πρωταγωνιστή τον Άνχελο Σαγάλ. Ο 32χρονος Χιλιανός φορ σκόραρε με τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, κόντρα στον Πανσερραϊκό, έπειτα από προσωρινή απόκρουση του Τσομπανίδη και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 1-0.

Στη συνέχεια γκολ των Καρέλη, Τεϊσέιρα ακυρώθηκαν για τον Πανσερραϊκό ως οφσάιντ, ενώ στο 59' ο Κόκκινος έδωσε πέναλτι για τους φιλοξενούμενους, όμως, άλλαξε την απόφασή του, έπειτα από εξέταση της φάσης στο VAR κι αφού τον κάλεσαν να τη δει οι Ζαμπαλάς, Φωτιάς.

Ο Πανσερραϊκός, παράλληλα, έμεινε στο φινάλε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής πάλι με εξέταση στο VAR του Μπρουκς για σκληρό μαρκάρισμα στον Κοσονού.

Τα highlights του αγώνα