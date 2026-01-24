ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 1-0: Τα highlights του αγώνα
Η ΑΕΛ Novibet πήρε τεράστια νίκη με πρωταγωνιστή τον Άνχελο Σαγάλ. Ο 32χρονος Χιλιανός φορ σκόραρε με τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, κόντρα στον Πανσερραϊκό, έπειτα από προσωρινή απόκρουση του Τσομπανίδη και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 1-0.
Στη συνέχεια γκολ των Καρέλη, Τεϊσέιρα ακυρώθηκαν για τον Πανσερραϊκό ως οφσάιντ, ενώ στο 59' ο Κόκκινος έδωσε πέναλτι για τους φιλοξενούμενους, όμως, άλλαξε την απόφασή του, έπειτα από εξέταση της φάσης στο VAR κι αφού τον κάλεσαν να τη δει οι Ζαμπαλάς, Φωτιάς.
Ο Πανσερραϊκός, παράλληλα, έμεινε στο φινάλε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής πάλι με εξέταση στο VAR του Μπρουκς για σκληρό μαρκάρισμα στον Κοσονού.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.