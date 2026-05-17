Η μη νίκη του Αστέρα επί της Κηφισιάς, σε συνδυασμό με την αναβολή λόγω βροχής του Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός μας… υπόσχονται φινάλε θρίλερ. Μπορεί όμως να μην είναι κι έτσι;

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχτηκε την Κηφισιά και με ένα τρίποντο εξασφάλιζε μαθηματικά την παραμονή. Αυτό όμως δεν ήρθε για τους Αρκάδες με την αγωνία να συνεχίζεται καθώς οδηγούμαστε προς την τελευταία αγωνιστική. Ακόμη δεν μάθαμε την ομάδα που θα… συνοδεύσει στη Superleague 2 την ΑΕΛ Novibet, αφού στις Σέρρες, άνοιξαν οι ουρανοί λίγη ώρα πριν από την πρώτη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Παναιτωλικό κι αυτός ορίστηκε για το μεσημέρι της Κυριακής, στις 3μμ.

Τα «λιοντάρια» με τα μαντάτα από την Τρίπολη έχουν ακόμη δύο κανονάκια, καθώς με δύο νίκες και αν ο Αστέρας δεν κερδίσει στο Αγρίνιο μένουν στην κατηγορία. Αυτό είναι το σενάριο που θέλει μια τελευταία αγωνιστική θρίλερ. Υπάρχει όμως και σενάριο που τα τελειώνει όλα από σήμερα το απόγευμα. Ποιο είναι αυτό από τη στιγμή που η διαφορά των δύο ομάδων είναι στους πέντε ; Απλώς να μην κερδίσει ο Πανσερραϊκός τον Παναιτωλικό, κάτι που θα σημάνει τον μαθηματικό του υποβιβασμό και την οριστική παραμονή του Αστέρα Τρίπολης!

Η βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 43

10.Κηφισιά 38

11. Παναιτωλικός 35

12. Αστέρας Τρίπολης 33

--------------------------------------------------

13. ΑΕΛ Novibet 30

14. Πανσερραϊκός 28

*Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο.

Η τελευταία (10η) αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

