Απίθανο σκηνικό: Ο Δοϊρανλής πήγε να διαβάσει το χαρτί του Σαγάλ!
Απίστευτο συμβάν στο ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός με το σκονάκι που έδωσε ο Ναόρ στον Σαγάλ στην διάρκεια του αγώνα!
Ήταν η στιγμή που ο Ναόρ μπαίνοντας αλλαγή έδωσε ένα σκονάκι στον Σαγάλ για τον τρόπο που ήθελε το τεχνικό επιτελείο να παίξει η ΑΕΛ Novibet κόντρα στον Πανσερραίκό. Ο Δοϊρανλής πήγε πίσω από τον Σαγάλ για να δει το τι έγραφε το χαρτί αυτό για να τον απωθήσουν οι παίκτες της ομάδας της Λάρισας και να γυρίσει μετά ο Σαγάλ προς το μέρος του σαν να του κάνει με στιλ 'έλα δες το'. Δείτε το βίντεο.
