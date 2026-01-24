Ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού Τάσος Καζίας ήταν έξαλλος με τον διαιτητή Κόκκινο και το VAR στο ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Τάσος Καζίας ήταν εκτός εαυτού με τη λήξη της αναμέτρησης της ομάδας του με την ΑΕΛ Novibet. Ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού μετά τη λήξη του αγώνα που βρήκε νικητές τους Θεσσαλούς με 1-0, δεν άφησε τον Σαραγόσα, τον Ισπανό τεχνικό των Σερραίων να κάνει δηλώσεις. Τα παράπονά του δεν αφορούσαν μόνο τον διαιτητή Κόκκινο, αλλά και τους Ζαμπαλά, Φωτιά στο VAR.

Στην κάμερα της Cosmote TV, μάλιστα, έκανε λόγο για μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα είπε: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλήσουμε για το αγωνιστικό. Είναι μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό δεν θα κάνει δηλώσεις ο προπονητής.

Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω από σεβασμό στον ιδρώτα των παικτών. Γενικότερα το παιχνίδι δεν χρίζει αγωνιστικού σχολιασμού. Ο Πανσερραϊκός θα συνεχίσει να παλεύει.

Μένουν περίπου 54 βαθμοί. Ο επιμένων νικά. Εάν συνεχίσει αυτό ίσως κάποιοι δεν θέλουν τον Πανσερραϊκό στην Α' Εθνική. Εμείς θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε. Είπα συγχαρητήρια στον Σαραγόσα για την εξαιρετική εικόνα της ομάδας».