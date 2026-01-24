Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΛ Novibet προσπέρασε τρεις και άφησε 13ο τον Αστέρα AKTOR
Η ΑΕΛ Novibet είχε μια νίκη σε 14 αγωνιστικές και πήρε δυο τρίποντα σε έξι ημέρες! Οι Λαρισαίοι του Σάββα Παντελίδη επικράτησαν του Πανσερραϊκού στην έδρα τους με 1-0, έφτασαν τους 16 βαθμούς, προσπέρασαν τέσσερις ομάδες και μείωσαν την απόσταση από την 8η Κηφισιά στο τρίποντο. Φυσικά τόσο ο ΟΦΗ όσο και ο Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο, καθώς θα παίξουν μεταξύ τους στο Παγκρήτιο.
Με αυτό το αποτέλεσμα ο Αστέρας AKTOR, έπεσε στη ζώνη του υποβιβασμού, όντας 13ος με 13 βαθμούς. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ με το «διπλό» στην Τρίπολη ανέβηκε στην κορυφή, έχοντας όμως ματς περισσότερο από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Τα αποτελέσματα (18η αγωνιστική)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
- Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)
- ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)
- Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
- Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)
1.ΑΕΚ 44
2. Ολυμπιακός 42 **
3.ΠΑΟΚ 41
4. Λεβαδειακός 34
-------------------------------------
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 25 *
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
---------------------------------------
9. Ατρόμητος 16
10. ΑΕΛ Novibet 16
11. Παναιτωλικός 15
12. ΟΦΗ 15 *
13. Αστέρας AKTOR 13 **
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δυο ματς λιγότερα.
** Ολυμπιακός και Αστέρας AKTOR έχουν ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (19η)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
- Παναιτωλικός – Αρης (5μμ)
- Ατρόμητος – ΟΦΗ (6μμ)
- Βόλος – ΑΕΛ Νovibet (8μμ)
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
- Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR (4μμ)
- Παναθηναϊκός – Κηφισιά (5.30μμ)
- ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (7.30μμ)
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
