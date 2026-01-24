Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΛ Novibet προσπέρασε τρεις και άφησε 13ο τον Αστέρα AKTOR

H βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τη νίκη της ΑΕΛ Νοvibet επί του Πανσερραϊκού με 1-0.

Η ΑΕΛ Novibet είχε μια νίκη σε 14 αγωνιστικές και πήρε δυο τρίποντα σε έξι ημέρες! Οι Λαρισαίοι του Σάββα Παντελίδη επικράτησαν του Πανσερραϊκού στην έδρα τους με 1-0, έφτασαν τους 16 βαθμούς, προσπέρασαν τέσσερις ομάδες και μείωσαν την απόσταση από την 8η Κηφισιά στο τρίποντο. Φυσικά τόσο ο ΟΦΗ όσο και ο Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο, καθώς θα παίξουν μεταξύ τους στο Παγκρήτιο.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Αστέρας AKTOR, έπεσε στη ζώνη του υποβιβασμού, όντας 13ος με 13 βαθμούς. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ με το «διπλό» στην Τρίπολη ανέβηκε στην κορυφή, έχοντας όμως ματς περισσότερο από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα (18η αγωνιστική)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42 **

3.ΠΑΟΚ 41

4. Λεβαδειακός 34

-------------------------------------

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 25 *

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

---------------------------------------

9. Ατρόμητος 16

10. ΑΕΛ Novibet 16

11. Παναιτωλικός 15

12. ΟΦΗ 15 *

13. Αστέρας AKTOR 13 **

14. Πανσερραϊκός 8

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δυο ματς λιγότερα.

** Ολυμπιακός και Αστέρας AKTOR έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (19η)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Αρης (5μμ)

Ατρόμητος – ΟΦΗ (6μμ)

Βόλος – ΑΕΛ Νovibet (8μμ)

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR (4μμ)

Παναθηναϊκός – Κηφισιά (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων