Αδιανόητη εικόνα: Ο Λεβαδειακός είναι πάνω από Παρί και Σίτι και κυνηγάει την Μπαρτσελόνα

Η επιθετική πανδαισία του Λεβαδειακού στη φετινή σεζόν, τον έχει φέρει ανάμεσα στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης έπειτα από 17 αγωνιστικές.

Αυτά που κάνει φέτος ο Λεβαδειακός ξεπερνούν κάθε φαντασία , με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να μη ζει απλώς ένα όνειρο αλλά πλέον να βλέπει την είσοδο στην 4άδα ως έναν υπαρκτό στόχο μετά από 17 αγωνιστικές στη Stoiximan Superleague.

Με τα τρία γκολ που πέτυχε η ομάδα στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, έφτασε τα 42 μέχρι στιγμής σε επίπεδο πρωταθλήματος και παραμένει η κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, δεν σταματάει εκεί η επιτυχία του Λεβαδειακού.

Ο σύλλογος της Βοιωτίας βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης και μάλιστα έχει καταφέρει να βάλει από κάτω της ομάδες από την ελίτ όπως η Ίντερ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Παρί Σεν Ζερμέν στον τομέα της καλύτερης επίθεσης.

Συγκεκριμένα, ο Λεβαδειακός έχει 42 γκολ σε 17 παιχνίδια, που σημαίνει ότι έχει 2.44 γκολ/ ανά ματς μ.ο. ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν είναι στα 41 τέρματα με τον ίδιο αριθμό αγώνων. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ακόμα πιο χαμηλά με 40 ενώ η Ίντερ μετράει 34 και μ.ο. 2 γκολ ανά ματς.