Πρωτοφανές: Ο Παναθηναϊκός έχει λιγότερες πιθανότητες από τον Λεβαδειακό για τα play offs

Ο Λεβαδειακός είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για να μπει στα play offs της SuperLeague, έχοντας περισσότερες πιθανότητες από τον Παναθηναϊκό.

Για τον Παναθηναϊκό η εφετινή σεζόν στην Stoiximan Super League έχει... καεί από πολύ νωρίς. Πλέον δείχνει να απομακρύνεται και ο δεύτερος στόχος του πρωταθλήματος, αυτός της εισόδου στα play offs για τις θέσεις 1-4. Βλέπετε, το... τρένο του Λεβαδειακού δεν έκανε στάση ούτε στο Αγρίνιο, επικρατώντας με 3-1 του Παναιτωλικού, με αποτέλεσμα η διαφορά των δύο να αυξηθεί στους 9 πόντους, με τους «πράσινους» βέβαια να έχουν ένα ματς λιγότερο (αυτό με τον Λεβαδειακό), το οποίο θα μπορεί να μειώσει την απόσταση στους 6 πόντους.

Ακόμα και έτσι όμως, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν φαίνεται να έχει τις πιθανότητες με το μέρος της. Κάτι που επιβεβαιώνει και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data που δίνει φαβορί της ομάδας της ομάδα της Βοιωτίας.

📈 For the first time this season, Levadiakos 🟢🔵 is more likely to finish in Championship Play-off (Top 4) than Panathinaikos 🟢!



🎯 9 rounds before the end of regular season, Levadiakos is 9 pts ahead of Panathinaikos (who have a game in hand).



Οι πιθανές θέσεις του Παναθηναϊκού

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, η πιθανότερη θέση για να τερματίσει ο Παναθηναϊκός στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, είναι η 5η. Κάτι που σημαίνει οτι θα μείνει εκτός των play offs.

5η θέση: 42,5%

4Η θέση: 39,3%

6η θέση: 10,7%

7η θέση: 3,4%

3η θέση: 2,5%

8η θέση: 1%

2η θέση: 0,4%

9η θέση: 0,1%

Οι πιθανές θέσεις του Λεβαδειακού

Αντιθέτως, τα δεδομένα του FMD για τον Λεβαδειακό, τον παρουσιάζουν φαβορί για την 4η θέση που αυτομάτως θα του δώσουν και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

4η θέση: 52,4%

5η θέση: 26,5%

6η θέση: 11,7%

7η θέση: 5,1%

3η θέση: 2,4%

8η θέση: 1,6%

2η θέση: 0,5%

1η θέση: 01,%

Το πρόγραμμα Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού

Όσον αφορά το πρόγραμμα των ομάδων μέχρι την λήξη της κανονικής διάρκειας, ο Λεβαδειακός έχει το πιο δύσκολο, καθώς έχει να αντιμετωπίσει όλους τους μεγάλους: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, έχει μόνο το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα του Λεβαδειακου

Άρης (εκτός έδρας)

Αστέρας AKTOR (εντός έδρας)

ΟΦΗ (εκτός έδρας)

Ολυμπιακός (εντός έδρας)

ΑΕΚ (εκτός έδρας)

Κηφισιά (εκτός έδρας)

Παναθηναϊκός (εντός έδρας)

ΠΑΟΚ (εκτός έδρας)

Ατρόμητος (εντός έδρας)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού