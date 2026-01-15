Ο Λεβαδειακός καρφίτωσε ακόμη ένα «παράσημο» κι ετοιμάζεται για τα μεγαλύτερα

Ο Λεβαδειακός έφτασε ξανά στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος μετά από 41 χρόνια και μπροστά του ανοίγεται διάπλατα η ευκαιρία για κάτι ακόμα μεγαλύτερο.

Κάθε φορά που λες ένα μπράβο για ό,τι έχει καταφέρει αυτή η ομάδα την φετινή σεζόν, εκείνη σκύβει το κεφάλι και δουλεύει για να πετύχει το επόμενο. Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου το απόγευμα της Τετάρτης (14/01) απέκλεισε σε μονό παιχνίδι την Κηφισιά επικρατώντας με 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία του, πρώτη μετά από 41 χρόνια.

Οι Βοιωτοί είχαν πρόσωπο ανωτερότητας για ένα ακόμη παιχνίδι με ομάδα εκτός των πέντε μεγάλων, όμως αυτή τη φορά χρειάστηκαν τις μαγικές ικανότητες του Χόρντουρ Μάγκνουσον για να λύσουν τον «γόρδιο δεσμό» του Σεμπάστιαν Λέτο, με τον Ισλανδό να σημειώνει ένα τρομερό απευθείας φάουλ. Ο Μπάλτσι εκμεταλλεύτηκε απλώς ένα λάθος των παικτών της Κηφισιάς στο φινάλε του αγώνα για να σφραγίσει την πρόκριση.

Οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν μετά το φινάλε του αγώνα με την πόλη της Βοιωτίας να ζει πρωτόγνωρα συναισθήματα βλέποντας την ομάδα της να συνδυάζει εξαιρετική πορεία σε Κύπελλο και πρωτάθλημα και τη μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη, χωρίς να υπάρχει κορεσμός.

Η μεγάλη ευκαιρία για τον πρώτο τελικό της ιστορίας του

Ο Λεβαδειακός είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν δεδομένο πως θα πετύχει το καλύτερο πλασάρισμα της ιστορίας του σε επίπεδο Α' Εθνικής έχοντας ταυτόχρονα πολλές πιθανότητες για να βγει για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Αξιέπαινα και «λαχταριστά» αυτά, αλλά μπροστά του ορθώνεται μία τεράστια ευκαιρία. Το κλαμπ της Βοιωτίας έχει να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ σε διπλά παιχνίδια τον Φλεβάρη, αφού οι Κρητικοί έκαναν την έκπληξη και απέκλεισαν την ΑΕΚ, για να παλέψει για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Πέρα της ιστορική αξία ενός τέτοιου κατορθώματος, θα υπάρχει κι εκεί η δυνατότητα να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Και πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Εκεί θα αντιμετωπίσει μεν είτε τον ΠΑΟΚ είτε τον Παναθηναϊκό, δύο αναμφισβήτητα πολύ μεγάλες ομάδες, που έχουν συνηθίσει να παίζουν τέτοια ματς και μπορεί τότε αυτό το τρόπαιο να είναι το μοναδικό που μπορούν να πάρουν μέσα στην χρονιά τους. Επομένως το κίνητρό τους θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, πέραν το know how που έχουν στην διαχείριση των αγώνων αυτών.

Όμως εκείνοι δεν τρομάζουν όσο άλλες χρονιές. Ο Λεβαδειακός τους έχει αντιμετωπίσει και τους δύο φέτος. Κόντρα στον Παναθηναϊκό έφυγε με μία ισοπαλία από την Λεωφόρο ενώ με τον ΠΑΟΚ έχασε μέσα στην έδρα του μετά από ένα τρομερό ματς.

Συμπέρασμα όμως των δύο αυτών αγώνων, αλλά της γενικότερης μαχητικότητας που έχει επιδείξει φέτος στα ματς με τις μεγάλες ομάδες είναι πως η φετινή έκδοση της Λιβαδειάς μπορεί να ελπίζει και να έχει αντικειμενικά παραπάνω πιθανότητες απ' ότι θα είχε κανονικά.

Άρα θα ήταν κρίμα να μην φτάσει εκεί και να ρίξει... την ζαριά της, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη δεν είναι ένα σημαντικό εμπόδιο. Μία ομάδα που πέρασε και πέρυσι την διαδικασία αυτή με τον Αστέρα Aktor, τα κατάφερε περίφημα και επιβραβεύτηκε μ' έναν τελικό.

Ο κορεσμός που δεν επέρχεται και το βάρος του φαβορί

Το άλλο εντυπωσιακό με την ομάδα του Λεβαδειακού εκτός από τα κατορθώματα που έχει πετύχει αυτά καθ' εαυτά, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις επιτυχίες αυτές, σε μία περίοδο που έρχονται πραγματικά η μία μετά την άλλη.

Δεν θα ήταν καθόλου περίεργο μέσα σ' αυτό το σερί καλών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων που τρέχει η ομάδα από την αρχή της σεζόν να υπήρχε κάποια στιγμή κορεσμός και χαλάρωση, ειδικά από κάποιους παίκτες που δεν έχουν συνηθίσει σε πορείες αντίστοιχες με αυτή που κάνει ο Λεβαδειακός φέτος.

Αντίθετα βλέπουμε μία ομάδα που τρέφεται απ' αυτές και που κάθε φορά που καταφέρνει κάτι, βάζει από το ίδιο βράδυ κιόλας στο... μάτι της το επόμενο milestone. Αυτή η νοοτροπία είναι αποτελέσμα τόσο της ψυχολογικής δουλειάς που έχει κάνει με τους παίκτες του ο Νίκος Παπαδόπουλος όσο και της συμπεριφοράς της διοίκησης της ομάδας, αφού κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αν δεν υπήρχε κοινή γραμμή πλεύσης στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Δεν είναι όμως μόνο αυτή η διαχείριση αυτών των επιτυχιών. Ο Λεβαδειακός έχει αποκτήσει μία ακόμη «αρετή» την φετινή σεζόν. Έχει μάθει να παίζει όντας «φαβορί» κόντρα σε πολλές ομάδες, που είναι αντίστοιχου επίπεδου κι αυτό να μην το βαραίνει.

Εκείνος βγαίνει, παίζει το παιχνίδι του και κερδίζει όντας καλύτερος. Σε καμία στιγμή δεν έχει φανεί όλο αυτό το hype που υπάρχει πίσω από την ομάδα να κάνει πιο... βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών στα παιχνίδια με τις ομάδες εκτός Big-5.

Αυτές οι δύο αρετές που έχει προδώσει φέτος στην ομάδα του ο Νίκος Παπαδόπουλος, με τις βάσεις να έχουν μπει ήδη από πέρυσι, αποτελούν πολύ σημαντικά συστατικά της επιτυχίας του Λεβαδειακού τη φετινή σεζόν.