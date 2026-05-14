Super League: Ιταλός διαιτητής στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Γεωργιανός στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε στο ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεϊσβίλι θα διευθύνει στη Λεωφόρο την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
Ο Κολόμπο (φωτογραφία) στις 13/4/25 είχε σφυρίξει ξανά σε παιχνίδι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, αλλά στο Φάληρο με τους Πειραιώτες να επικρατούν 1-0 στα playoffs. Ο Κικασεϊσβίλι δεν έχει διευθύνει αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά ήταν διαιτητής στον αγώνα των προκριματικών το περασμένο καλοκαίρι, ανάμεσα στον Άρη Λεμεσού και την ΑΕΚ, που έληξε 2-2.
Αναλυτικά οι διαιτητές, που όρισε η ΕΠΟ:
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Αντρέα Κολόμπο, Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Σέτσον, 4ος Φωτιάς. VAR: Τζιανλούκα Αουρελιάνο, Στέφανο ντελ Τζιοβάνε.
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Γκόγκα Κικασεϊσβίλι, Νταβίτ Ακβλεντιάνι, Νταβίτ Γκαμπισόνια. 4ος Παπαπέτρου. VAR: Αλέκο Απτσιάουρι, Μπακούρ Νινούα.
Αστέρας AKTOR - Κηφισιά
Τσακαλίδης, Παπαδάκης, Καραγκιζόπουλος. 4ος Κόκκινος. VAR: Ματσούκας, Τσιμεντερίδης.
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος
Ζαμπαλάς, Κωνσταντίνου, Μπαλιάκας, 4ος Γιιυματζίδης. VAR: Κουμπαράκης, Παπαπέτρου.
Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός
Πολυχρόνης, Μηνούδης, Ψύλλος, 4ος Κουκουλάς. VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου.
Άρης - Λεβαδειακός
Βεργέτης, Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Αντωνίου
ΟΦΗ - Βόλος
Τζήλος, Αρμακόλας, Παγουρτζής, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Κόκκινος, Τσακαλίδης.
