Οι διαιτητές στην τελευταία αγωνιστική των playoffs και στην ένατη αγωνιστική των playouts.

Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε στο ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεϊσβίλι θα διευθύνει στη Λεωφόρο την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ο Κολόμπο (φωτογραφία) στις 13/4/25 είχε σφυρίξει ξανά σε παιχνίδι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, αλλά στο Φάληρο με τους Πειραιώτες να επικρατούν 1-0 στα playoffs. Ο Κικασεϊσβίλι δεν έχει διευθύνει αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά ήταν διαιτητής στον αγώνα των προκριματικών το περασμένο καλοκαίρι, ανάμεσα στον Άρη Λεμεσού και την ΑΕΚ, που έληξε 2-2.

Αναλυτικά οι διαιτητές, που όρισε η ΕΠΟ:

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Αντρέα Κολόμπο, Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Σέτσον, 4ος Φωτιάς. VAR: Τζιανλούκα Αουρελιάνο, Στέφανο ντελ Τζιοβάνε.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Γκόγκα Κικασεϊσβίλι, Νταβίτ Ακβλεντιάνι, Νταβίτ Γκαμπισόνια. 4ος Παπαπέτρου. VAR: Αλέκο Απτσιάουρι, Μπακούρ Νινούα.

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά

Τσακαλίδης, Παπαδάκης, Καραγκιζόπουλος. 4ος Κόκκινος. VAR: Ματσούκας, Τσιμεντερίδης.

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος

Ζαμπαλάς, Κωνσταντίνου, Μπαλιάκας, 4ος Γιιυματζίδης. VAR: Κουμπαράκης, Παπαπέτρου.

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

Πολυχρόνης, Μηνούδης, Ψύλλος, 4ος Κουκουλάς. VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου.

Άρης - Λεβαδειακός

Βεργέτης, Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Αντωνίου

ΟΦΗ - Βόλος

Τζήλος, Αρμακόλας, Παγουρτζής, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Κόκκινος, Τσακαλίδης.



