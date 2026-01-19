Λεβαδειακός, Παναθηναϊκός, Άρης, Βόλος διεκδικούν την είσοδο στην τετράδα. Το πρόγραμμα των τεσσάρων μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Η τέταρτη θέση έχει καταληφθεί εδώ και καιρό από τον Λεβαδειακό, ο οποίος μετά και τη νίκη με 3-1 επί του Παναιτωλικού είναι το απόλυτο φαβορί, αφού βρίσκεται στο +9 από τον Παναθηναϊκό, που συνετρίβη από την ΑΕΚ του Λούκα Γιόβιτς και τον Βόλο, που παραδόθηκε εντός έδρας στον Ατρόμητο.

Ο Άρης είναι έβδομος και μετά την ήττα από την ΑΕΛ Novibet, τρέχει να προλάβει... Με τις πιθανότητες ασφαλώς εις βάρος του, αφού έμεινε στο -13 από την τετράδα! Το μόνο θετικό για τους κιτρινόμαυρους, είναι ότι δεν έχουν απομακρυνθεί Παναθηναϊκός και Βόλος. Αν είναι με αυτές τις δύο ομάδες στα playoffs των θέσεων 5-8, θα μειωθεί η διαφορά στο μισό, σύμφωνα με την προκήρυξη και θα ελπίζει σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην περίπτωση που δεν πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο ΟΦΗ, το Κύπελλο. Γιατί αν το πάρει ομάδα που δεν θα είναι στην τετράδα, ο Άρης ξεχνάει την Ευρώπη.

Ο Λεβαδειακός, λοιπόν, είναι στην τέταρτη θέση και τον κυνηγάει με ματς λιγότερο ο Παναθηναϊκός. Η φοβερή ομάδα της Βοιωτίας, του Νίκου Παπαδόπουλου, με την καλύτερη επίθεση στη Super League, αφού μετράει 42 γκολ έπειτα από 17 αγωνιστικές, με 34 βαθμούς έχει το προβάδισμα και ακολουθούν Παναθηναϊκός, Βόλος στους 25 και ο Άρης στους 21. Όλα δείχνουν ότι πλέον η μάχη για την τέταρτη θέση παίζεται μεταξύ του Λεβαδειακού και του Παναθηναϊκού κι ας έχει τους ίδιους βαθμούς με τους πράσινους ο Βόλος.

Θεωρητικά το να καλύψει ο Άρης τους 13 βαθμούς από τον Λεβαδειακό και να αφήσει πίσω του και Παναθηναϊκό, Βόλο, μοιάζει αδύνατο. Ο Λεβαδειακός θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη έχει την ισοβαθμία με τον Βόλο, άρα, η διαφορά του είναι ουσιαστικά 10 βαθμοί. Στο Πανθεσσαλικό ο Λεβαδειακός νίκησε 2-1 και στην έδρα του 3-1, οπότε υπερτερεί με δύο νίκες.

Ματς λιγότερο ο Παναθηναϊκός

Για το τριφύλλι ασφαλώς δεν αποτελεί... τιμή να παλεύει να μπει στην τετράδα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αν αποτύχει θα υποστεί ένα ιστορικό κάζο. Ανάλογο του 2013, όταν μετά τον Φάμπρι απέτυχε να μπει στις ευρωπαϊκές θέσεις. Θα γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, τη στιγμή που το μπάτζετ είναι μεγάλο. Ίδιο με τις ομάδες της κορυφής. Τώρα είναι στο -9 από τον Λεβαδειακό, ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έχει ματς λιγότερο με τον ΟΦΗ, το οποίο είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έπειτα από αίτημα του Ρουί Βιτόρια για να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα του στο ματς των προκριματικών με τη Σαμσουνσπόρ.

Αυτό το ματς θα γίνει, πιθανότατα στις 4 Μαρτίου. Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους τρεις βαθμούς, τότε είναι στο -6 από τους Βοιωτούς. Διαφορετικά θα κάνει πιο δύσκολη τη ζωή του. Κάτι επίσης σημαντικό. Αυτό το ματς μπορεί να γίνει πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, που όσο τρελό κι αν ακούγεται στην παρούσα φάση, μπορεί να είναι τελικός για την τέταρτη θέση!

Ο Λεβαδειακός έχει εξαιρετική ομάδα κι αυτοπεποίθηση. Πέρασε στα ημιτελικά κι εκεί θ' αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Θα έχει κι αυτός δύο ματς, όπου θα ξοδέψει ενέργεια κι εδώ που έφτασε θα τα δώσει όλα για να βρεθεί για πρώτη φορά σε έναν τελικό.

Ο Παναθηναϊκός έχει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ. Επίσης έχει δύο ευρωπαϊκά ματς με Φερεντσβάρος, Ρόμα κι όπως είναι τώρα τα πράγματα και δύο αγώνες για τα playoffs του Europa League. Επιπλέον επιβάρυνση δηλαδή σε αντίθεση με τον Λεβαδειακό.

Για τους Βοιωτούς το πρόβλημα είναι ότι έχουν εκτός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη κι εντός Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Τα 5 από τα 9 ματς που απομένουν για την κανονική διάρκεια είναι με τους μεγάλους. Έχει επίσης εκτός τον πάντα υπολογίσιμο ΟΦΗ και την αξιόμαχη φέτος Κηφισιά.

Υπάρχει φυσικά κι ένα ακόμα πλεονέκτημα για τον Λεβαδειακό. Δεν έχει ούτε στο ελάχιστο την πίεση του τριφυλλιού. Ακόμα και πέμπτη να βγει η ομάδα, θα είναι στον στόχο της Ευρώπης και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στα playoffs για τις θέσεις 5-8. Εκτός από το «κανονάκι» του Κυπέλλου. Αντίθετα, για τον Παναθηναϊκό το να μείνει εκτός τετράδας θα είναι ιστορικό κάζο.

Νίκες και βλέπει ο Άρης

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είναι στο -13 και θεωρείται απ' όλους χαμένη. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παίρνει νίκες και να περιμένει από τους υπόλοιπους πολλές απώλειες. Κλειδί είναι το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής, όπου και υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Ακόμα και με ισοπαλία δεν προλαβαίνει. Όπως αναφέραμε νίκες παντού και πάλι δεν είναι εγγύηση ότι θα προλάβει... Ο Άρης έχει εντός Λεβαδειακό, ΠΑΟΚ κι εκτός τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο.

Οι ισοβαθμίες

Ο Λεβαδειακός, όπως αναφέραμε, υπερτερεί στην ισοβαθμία του Βόλου. Ο τελευταίος είναι στα ίδια με τον Παναθηναϊκό! Έχουν από μία νίκη και τα ίδια γκολ. Ο Βόλος νίκησε εντός 1-0 και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο με 2-1. Αυτά είναι τα ματς των ομάδων που έχουν γίνει και για τους δύο γύρους. Επειδή, μπορεί να έχουμε μπροστά μας... τελικό Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός για την τέταρτη θέση, να θυμίσουμε ότι στη Λεωφόρο το αποτέλεσμα ήταν 1-1.

Τα αποτελέσματα των τεσσάρων

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1

Άρης - Παναθηναϊκός 1-1

Άρης - Βόλος 2-0

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0

Βόλος - Λεβαδειακός 1-2

Λεβαδειακός - Άρης 1-1

Λεβαδειακός - Βόλος 3-1

Οι βαθμοί

Λεβαδειακός 34

Παναθηναϊκός* 25

Βόλος 25

Άρης 21

*Έχει ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα των τεσσάρων

18η αγωνιστικ

Ολυμπιακός - Βόλος (24/1)

Άρης - Λεβαδειακός (25/1)

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (25/1)

19η αγωνιστική

Παναιτωλικός - Άρης (31/1)

Βόλος - ΑΕΛ Novibet (31/1)

Λεβαδειακός - Αστέρας Αktor (1/2)

Παναθηναϊκός - Κηφισιά (1/2)

20η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Βόλος (7/2)

ΟΦΗ - Λεβαδειακός (8/2)

Άρης - ΠΑΟΚ (8/2)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/2)

21η αγωνιστική

Βόλος - Άρης (14/2)

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (15/2)

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (15/2)

22η αγωνιστική

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (22/2)

Πανσερραϊκός - Βόλος (22/2)

Άρης - Κηφισιά (22/2)

ΑΕΚ - Λεβαδειακός (22/2)

23η αγωνιστική

Κηφισιά - Λεβαδειακός (28/2)

Βόλος - ΑΕΚ (1/3)

Παναθηναϊκός - Άρης (1/3)

24η αγωνιστική

Άρης - Ατρόμητος (7/3)

Βόλος - ΟΦΗ (8/3)

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (8/3)

25η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Άρης (14/3)

Κηφισιά - Βόλος (15/3)

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (22/3)

Άρης - ΟΦΗ (22/3)

Βόλος - ΠΑΟΚ (22/3)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος (22/3)

4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (1η αγωνιστική)