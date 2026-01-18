Εικόνα ντροπής για τον Παναθηναϊκό, έχασε από έναν παιχταρά και τα δικά του λάθη!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για την συντριβή του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όταν σε ένα ντέρμπι που είναι η νίκη είναι μονόδρομος για να μην χαθεί το τρένο της τετράδας, το σκορ είναι 3-0 στο 66' δεν μπορείς να πεις και πολλά. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων σε κρίσιμες στιγμές της μάχης με την ΑΕΚ, δεν εμφανίστηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο στο χορτάρι και είναι ανεπίτρεπτο για το Τριφύλλι να σταθεί κανείς στο πρώτο ημίχρονο, καθώς πολύ απλά μιλάμε για τον Παναθηναϊκό και σε εκείνο το καλό διάστημα δεν προέκυψε καμία μεγάλη στιγμή και ο πίνακας έδειχνε 1-0 στο 45'. Αλίμονο αν σταθεί κανείς σε αυτό. Το ακόμη χειρότερο και ανεπίτρεπτο είναι πως μετά το 3-0, οι παίκτες παράτησαν το ματς, έφαγαν τέταρτο γκολ, κινδύνευσαν να φάνε και πέμπτο, σε μία εικόνα και νοοτροπία που δεν αρμόζει στο μέγεθος του συλλόγου. Είναι ένα βράδυ αγωνιστικής ντροπής και ένα τεράστιο... καμπανάκι, καμπαναριό ολόκληρο ενόψει της συνέχειας!

Το αποψινό ματς το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ το έχασε για τρεις βασικούς λόγους:

1) Την κλάση του Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος είναι killer και όταν τον αφήνεις μόνο του, θα βάλει τέσσερα γκολ και θα πάρει το ματς. Αυτός έκρινε το ντέρμπι. Μυρίστηκε... αίμα μέσα στην περιοχή στις δύο πρώτες φάσεις, στην τρίτη το ποδόσφαιρο του προσέφερε το χατ-τρικ, το τέταρτο το έβαλε σαν σε προπόνηση.

2)Το κάκιστο βράδυ όλων των παικτών του Παναθηναϊκού στη δημιουργία που πέταξαν στα σκουπίδια πολύ καλές προϋποθέσεις στο πρώτο ημίχρονο. Κακή εμφάνιση από όλους. Πρόχειρες επαφές, χωρίς ποιότητα αποφάσεις, ξόδεψαν τουλάχιστον δέκα επιθέσεις καλά δομημένες.

3)Την ακατανόητη επιλογή του Μπενίτεθ να βάλει τον Γέντβαι σε αυτό το ματς και ενώ είχε διαθέσιμους τόσο τον Πάλμερ όσο και τον Ίνγκασον. Ο Κροάτης στόπερ ήταν ο χειρότερος παίκτης της ομάδας του. Ο χειρότερος. Έχασε και στα τρία γκολ τον Γιόβιτς. Στα δύο πρώτα έπρεπε να είχε γίνει ήδη αλλαγή. Τον άφησε στο χορτάρι κι άλλο ο Ισπανός κόουτς και το πλήρωσε ακριβά.

Για την εικόνα του παιχνιδιού:

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε στο πρώτο μέρος την πιο θαραλλέα έκδοση του ευατού του σε ντέρμπι επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ. Πίεση μέχρι την μικρή περιοχή της ΑΕΚ, man to man, repress σε κάθε φάση. Ένα σχέδιο που λειτούργησε άψογα στο μισό του κομμάτι. Το Τριφύλλι έκλεψε πολλές μπάλες έξω από την περιοχή αλλά οι επιλογές στα τελευταία μέτρα ήταν κάκιστες, πρόχειρες, μη ποιοτικές. Όπως και οι επιλογές όταν με καλή κυκλοφορία έφτανε έξω από την περιοχή της Ένωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για τους ''πράσινους'' να μην δημιουργήσουν ούτε μία μεγάλη ευκαιρία, ακόμη και στο μεγάλο διάστημα της κυριαρχίας από το 25' μέχρι και το 40'. Ένα σουτ του Μπακασέτα έξω από την περιοχή στο 26' που μπλόκαρε ο Στρακόσια ήταν ό,τι καλύτερο έφτιαξαν οι πράσινοι. Τα ντέρμπι είναι στιγμές, είναι λεπτομέρειες και από μία τέτοια έμεινε πίσω στο σκορ το Τριφύλλι. Ξεκούραστη σέντρα για τον Λιούμπισιτς από τα δεξιά, ο Γέντβαι έχασε εντελώς τον Γιόβιτς και κάπως έτσι η Ένωση από μία στιγμή, από μία άριστη συνεργασία πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Σε αυτό το πρώτο μέρος η αριστερή πλευρά με Κώτσιρα και Ζαρουρί δεν λειτούργησε καλά, ο Τεττέη δεν βρήκε σωστές μεταβιβάσεις στην πολυκοσμία ενώ ο σούπερ Πελίστρι του πρώτου εικοσαλέπτου χάθηκε στη συνέχεια και ταυτόχρονα χάθηκε σημείο αναφοράς στα τελευταία μέτρα του γηπέδου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να μην βγήκε ο Παναθηναϊκός στο χορτάρι. Η ΑΕΚ βρήκε τις λύσεις στις πιέσεις, απέναντι σε οργανωμένη άμυνα οι ''πράσινοι'' δεν είχαν λύσεις και από μία στατική φάση στο 57'(από ανύπαρκτο φάουλ που σφυρίζεται πάνω στον Τούμπα) όπου η άμυνα πιάστηκε στον ύπνο και ο Γέντβαι ξαναέχασε τον Γιόβιτς, ήρθε το 2-0. Και κάπου εκεί τελείωσε η σεμνή τελετή καθώς, η ομάδα του Μπενίτεθ κατέρρευσε και στο 66' ήρθε και το 3-0 από τον ασταμάτητο Γιόβιτς που και πάλι εκτέλεσε σαν σε προπόνηση.

Οι αλλαγές δεν προσέφεραν τίποτα σε ένα κομμάτι του αγώνα, όπου το λυσσαλέο πρέσινγκ άφησε από δυνάμεις τους παίκτες του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό πάντα με την ψυχολογία όπου πήγε στα τάρταρα μετά το 3-0. Έπειτα ανεπίτρεπτα, το ματς αφέθηκε στη μοίρα του, ο Γιόβιτς έβαλε και τέταρτο, το Τριφύλλι κινδύνευσε με ακόμη ένα γκολ και αυτός ήταν ο επίλογος του αθηναϊκού ντέρμπι.

Ένα ντέρμπι που πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο βαθμολογικά που αν ο Λεβαδειακός περάσει από το Αγρίνιο θα μείνει στο -9 από την τέταρτη θέση, με ένα ματς λιγότερο. Θα πρέπει να τον προβληματίσει για την αγωνιστική του εικόνα, την νοοτροπία του, το τι θέλει να κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπου πρέπει να εμφανιστεί ΑΜΕΣΑ βελτίωση και πρόοδος μέσα από διάρκεια.