Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις προπονήσεις τους πριν τη Χράντετς Κράλοβε (20/08, 21:30) οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε (20/08, 21:30), για τα playoffs του Conference League, με τους παίκτες των Πρασίνων να ολοκληρώνουν και σήμερα την προπόνησή τους στο Κορωπί.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του δούλεψαν πάνω στον τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού, δίνοντας έμφαση στη σωστή και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών χωρίς αυτήν.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και στις σωστές τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Το τεχνικό επιτελείο στάθηκε αρκετά στις επιλογές των παικτών με την μπάλα, αλλά και στη συνολική κίνηση της ομάδας, ώστε να υπάρχει σωστή υποστήριξη και ισορροπία σε κάθε φάση.

Στο πρόγραμμα υπήρχε και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει πάνω στις λεπτομέρειες τόσο στις επιθετικές όσο και στις αμυντικές εκτελέσεις.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα περιλάμβανε και διπλό σε όλο το γήπεδο, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να διακόπτει τη ροή του ορισμένες φορές, προκειμένου να δίνει οδηγίες στους παίκτες του.

Η επόμενη προπόνηση του Τριφυλλιού είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (18/8).