Στο Νησί έριξαν στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού το όνομα του 24χρονου χαφ, Τόμας Μπεντ Μάγκνουσον, ο οποίος ανήκει στη Χαρτς.

Ένα ακόμα όνομα έρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ. Πρόκειται για τον Τόμας Μπεντ Μάγκνουσον.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πιτ Ρουκ, ο 24χρονος χαφ της Χαρτς είναι μεταγραφικός στόχος για τους Πράσινους, οι οποίοι τον έχουν ψηλά στη λίστα τους μαζί με κάποιους ακόμα συλλόγους της Ευρώπης.

Hearts star Tomas Bent Magnusson is a target for Greek giants Panathinaikos & several other European clubs before the close of the window. Magnusson, who is tipped to be called up to the Iceland squad, scored a stunning goal against Benfica last week. #panathinaikos #HMFC pic.twitter.com/KVcZO2Ie5o — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) August 17, 2026

Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, υπάρχει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Παναθηναϊκό. Ο Ισλανδός ποδοσφαιριστής είναι μία από τις αποκαλύψεις των Σκωτσέζων καθώς αποκτήθηκε πέρσι από τη Βάλουρ και εξελίχθηκε σε βασικό και αναντικατάστατο γρανάζι της ομάδας, έχοντας παρόμοια εξέλιξη με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη.

Ο ταλαντούχος μέσος μέτρησε 32 συμμετοχές με πέντε γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία πρωταθλητισμού του κλαμπ ενώ φέτος έχει αγωνιστεί στα ευρωπαϊκά προκριματικά και έχει ήδη ένα γκολ κόντρα στη Μπενφίκα.