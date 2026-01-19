Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την εμφατική απάντηση της ΑΕΚ με «τεσσάρα» στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με πρωταγωνιστή τον παικταρά Λούκα Γιόβιτς.

Από έναν φορ της κλάσης του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αμείβεται πλουσιοπάροχα, περιμένεις να σου κρίνει ματς υψηλής σημασίας. Εδώ όμως έχουμε κάτι το ξεχωριστό που δεν έχει ξανασυμβεί, με τον Σέρβο φορ μετά το χατ-τρικ της Λεωφόρου στον πρώτο γύρο, να σκοράρει καρέ και να μετατρέπεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena!

Επτά γκολ συνολικά σε δύο ντέρμπι με τους «πράσινους», με τον Γιόβιτς να επιβεβαιώνει τον ρόλο του εκτελεστή που είχε αποδείξει ότι τον κατείχε σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα από το ελληνικό στην καριέρα του. Φορίσιο γκολ με προβολή το πρώτο και στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή στα άλλα τρία για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι.

Είναι αυτό ακριβώς που θες από έναν φορ της αξίας του Γιόβιτς. Να είναι εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και να έχει τη σύνδεση με τα δίχτυα με μια επαφή μέσα στην περιοχή. Απλό να το γράφεις, αλλά δίχως την ποιότητα στην εκτέλεση και το ένστικτο του σκόρερ δεν θα μπορούσε να το κάνει πράξη. Και αυτά τα συνδύασε κυνικά στο χορτάρι για να ακούει ασταμάτητα το όνομά του μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το εμφατικό 4-0 επί του Παναθηναϊκού ήταν αντίδραση μεγάλης ομάδας. Ήταν μια ολοκληρωμένη απάντηση που χρειαζόταν η ΑΕΚ μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα στο 2026 έπειτα από την εμφάνιση στο Βικελίδης και τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο. Φυσικά και το σκορ, όπως τόνισε σωστά και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, δεν αντικατοπτρίζει απόλυτα το παιχνίδι, όμως όταν γίνεται σε ένα ντέρμπι και μετά από όσα είχαν προηγηθεί, δίνει την σπίθα που χρειαζόταν η ΑΕΚ για να ξαναμπεί στον δρόμο που βάδιζε πριν τα Χριστούγεννα.

Η αυτοπεποίθηση, η συμπαγής αμυντική λειτουργία και η διαχείριση

Η ΑΕΚ αυτή τη φορά ήταν αποτελεσματική με τον Γιόβιτς να μην χαρίζεται και αυτή η αποτελεσματικότητα ήταν που της εκτόξευσε και την αυτοπεποίθηση για να έχει μια ισοπεδωτική εικόνα μετά το δεύτερο γκολ που τελείωσε ουσιαστικά το ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος πρέσαρε λυσσαλέα ψηλά την άμυνα της ΑΕΚ και στο δεύτερο ήταν εμφανές ότι ξέμεινε από δυνάμεις και εκεί η ΑΕΚ με την ακρίβεια στην εκτέλεση και την ψυχολογία με το μέρος της έκανε από ένα σημείο και μετά ό,τι ήθελε μέσα στον αγωνιστικό χώρο φτάνοντας στο εμφατικό αυτό σκορ.

Ο Γιόβιτς δικαιωματικά τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω του, αλλά εξίσου σημαντική ήταν η συνολική νοοτροπία της ομάδας που δίψαγε για αντίδραση. Η αμυντική λειτουργία ήταν από ατσάλι με τον αδιαπέραστο Μουκουντί να... σβήνει τον Τεττέη, έχοντας συμπαραστάτη τον σταθερότατο Ρέλβας. Η ΑΕΚ δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει ούτε μια κλασική ευκαιρία στο ντέρμπι, περιορίζοντας τον σε δυο σουτ στο πρώτο μέρος, το ένα με τον Τσέριν που δεν βρήκε στόχο και το άλλο με τον Μπακασέτα που μπλόκαρε ο σωστά τοποθετημένος Στρακόσα.

Όπως αναγνώρισε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, στο πρώτο μέρος η ομάδα του δεν έκανε το παιχνίδι της. Όμως η ΑΕΚ με όπλο την συμπαγή αμυντική της συμπεριφορά και το φορίσιο τελείωμα του Γιόβιτς μπήκε μπροστά στο σκορ και στη συνέχεια με τις αλλαγές του Νίκολιτς η Ένωση πήρε την ενέργεια που χρειαζόταν σε συνδυασμό με την ψυχολογία που εκτίναξε μετά το δεύτερο γκολ του Σέρβου φορ για να τελειώσει ουσιαστικά το ντέρμπι και να φτάσει σε ένα ευρύ σκορ.

Την ώθηση που δίνει αυτή η μεγάλη νίκη πρέπει τώρα η ΑΕΚ να την αξιοποιήσει. Ο Νίκολιτς γνωρίζει πως να διατηρήσει τη συγκέντρωση των παικτών του, όπως είχε κάνει με επιτυχία νωρίτερα μέσα στη σεζόν έπειτα από μεγάλα αποτελέσματα, προκειμένου οι κιτρινόμαυροι να πάνε απολύτως προσηλωμένοι στο ματς που ακολουθεί την επόμενη αγωνιστική με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ένα παιχνίδι που πρέπει να τον αντιμετωπίσουν σαν τελικό και να παίξουν σαν να μην υπάρχει... αύριο πριν το ντέρμπι που θα έρθει στη συνέχεια με τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια.