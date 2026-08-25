Βελάθκεθ: «Γνωρίζουμε πόσο δυνατή είναι η ΑΕΚ στην έδρα της, αν βγούμε με άγχος θα χάσουμε»

Ο τεχνικός της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάθκεθ στάθηκε στην ποιότητα της ΑΕΚ και στη δύναμη της έδρας της, προσθέτοντας πως οι παίκτες του πρέπει να παίξουν χωρίς άγχος και με ψυχή για να τα καταφέρουν.

Η Λέφσκι Σόφιας έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη ρεβάνς των play offs του Champions League γνωρίζοντας σύμφωνα με τον Χούλιο Βελάθκεθ πόσο δυνατή ομάδα είναι η ΑΕΚ εδώ. Ο Ισπανός προπονητής της Λέφσκι στη συνέντευξη Τύπου υπογράμμισε πως οι παίκτες του θα πρέπει να βγουν στο γήπεδο με ψυχή και χαρακτήρα και όχι με φόβο, διαφορετικά δεδομένα θα χάσουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χούλιο Βελάθκεθ στη συνέντευξη Τύπου:

Τι πρέπει να κάνει παραπάνω η Λέφσκι: «Γνωρίζουμε την ομάδα της ΑΕΚ και πόσο δυνατή είναι. Αύριο βγαίνουμε με το δικό μας το σκεπτικό, να επιβάλουμε το στυλ μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος είναι δύσκολος. Πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά θα έλεγα. Πρέπει να καταλάβουμε τι απαιτεί από εμάς το ίδιο το ματς. Έχουμε τεράστια επιθυμία να κάνουμε ένα καλό ματς και ενδεχομένως να το κερδίσουμε».

Για την καυτή έδρα της ΑΕΚ: «Πρέπει να μπορεί κανείς να παίζει υπό αυτές τις καταστάσεις. Δεν πρέπει μόνο να παίξουμε ένα ματς αλλά να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο ρυθμός των οπαδών αφορά κυρίως εσάς τους δημοσιογράφους και τους οπαδούς. Προσωπικά μετά την έναρξη του ματς είναι αδιάφορο πόσοι θα είναι οι οπαδοί. Πρέπει να κατέχεις αυτή τη δυνατότητα και να μπορείς να συγκεντρωθείς στο παιχνίδι. Χωρίς αμφιβολία όταν παίζουμε στο δικό μας το γήπεδο μπροστά στους οπαδούς μας είναι κάτι επιπλέον, αλλά πλέον έχουμε δείξει ότι η δική μας ομάδα μπορεί να παίξει καλά. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να συνεχίσουμε. Το δείξαμε και πέρυσι. Θα προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε το παιχνίδι εκεί που θα νιώθουμε εμείς άνετα ώστε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το αν θα προετοιμάσει και για πέναλτι την ομάδα του: «Με γνωρίζετε καλά πλέον. Αν μετά την προπόνηση θα προπονηθούμε και σε πέναλτι, δεν κάνει κάποια διαφορά. Το θέμα με τα πέναλτι το αφήνω στους παίκτες. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες όταν είναι επίσημο το ματς επειδή όταν φτάνει κανείς στα πέναλτι αλλάζει η μισή ομάδα και μετά είναι η ψυχική και σωματική κατάσταση των παικτών και πως επηρεάζεται. Εμένα δεν μου δίνει κάτι παραπάνω αν τους παρατηρήσω να εκτελούν πέναλτι».

Για το αν τον προβληματίζει κάτι αναφορικά με την ΑΕΚ: «Η ανάλυση είναι διαφορετική. Η βάση της δικής μας ανάλυση ήταν έτοιμη. Φυσικά εστιάζουμε πάνω σε αυτά που είδαμε στο πρώτο ματς. Παρατήρησα πολύ καλά και το παιχνίδι με τον Ηρακλή, αλλά το παιχνίδι εκείνο δεν ήταν τόσο μεγάλης σημασίας για τη δική μου την ανάλυση. Πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν πολλά στοιχεία. Ειδικά μετά από τέτοιου είδους παιχνίδια μπορεί να οδηγηθείς σε λάθος συμπέρασμα. Για το αυριανό ματς μας βοήθησε το παιχνίδι που παίξαμε. Φυσικά μερικά πράγματα θα τα αλλάξουμε, θα το δείτε. Σχετικά με τον τρόπο του παιχνιδιού θα δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν όλα τα στοιχεία. Στο πρώτο ματς είχαμε περισσότερους αμυντικούς. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και καλούς παίκτες. Αλλά αν αύριο βγούμε με άγχος θα χάσουμε. Για να βγούμε και να νικήσουμε πρέπει να το δείξουμε με χαρακτήρα, με ψυχή και με τον εαυτό μας».

Για το αν έχει τραυματισμούς: «Ο μόνος που είναι με εμάς, αλλά δεν θα μπορεί να συμμετάσχει είναι ο Μάρκο. Αποφασίσαμε όλοι οι τραυματίες να μείνουν στη Σόφια. Οι υπόλοιποι 22 είναι σε άριστη κατάσταση για τον αγώνα».

Θεντέγες: «Δύσκολο παιχνίδι, αλλά πρέπει να παίξουμε χωρίς φόβο»

Τους παίκτες της Λέφσκι εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Άλεξ Θεντέγες:

Για το ότι φαίνεται ήρεμος: «Όταν ήρθα και υπέγραψα ήταν προφανές ότι υπήρχε η πιθανότητα να παίξω στο Champions League. Εκεί αρχίζεις και ονειρεύεσαι. Νομίζω πως έχουμε διανύσει έναν δύσκολο δρόμο, αλλά δείξαμε ότι μπορέσαμε να φτάσουμε ως εδώ. Είμαι ήρεμος για αυτόν τον αγώνα. Θεωρώ πως θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά πρέπει να παίξουμε χωρίς φόβο. Πρέπει να βγούμε και να πετύχουμε το επόμενο βήμα».

Για την πιθανότητα να ξεκινήσει αυτή τη φορά ο Βάργκα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ και αν αλλάζει κάτι: «Όχι δεν αλλάζει τα πράγματα καθώς η προετοιμασία για το ματς έχει να κάνει με το πως θα παίξουμε εμείς. Πρέπει να λάβουμε υπόψιν τους παίκτες που έχει η αντίπαλη ομάδα αλλά όλα εξαρτώνται από εμάς στο αυριανό παιχνίδι. Να επιβάλουμε το στυλ παιχνιδιού μας και να νικήσουμε».

Για το πως η Λέφσκι βιώνει αυτές τις μέρες πριν το αυριανό ματς: «Σχετικά με την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια υπάρχει πολύ πάθος, ένα πολύ υγιές κλίμα. Από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι εδώ. Έχουμε μεγάλη επιθυμία να νικήσουμε και νομίζω ότι θα το δείτε. Από τότε που ήρθα είναι πολύ θετική έκπληξη. Η συμμετοχή σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Η ομάδα με τους οπαδούς της έχει μια ζεστή ατμόσφαιρα. Το περιβάλλον είναι οικογενειακό. Πριν έρθω εδώ είχα μιλήσει με τον κόουτς και μου είχε πει τι θα έβρισκα εδώ. Οι οπαδοί ήταν μια ακόμα έκπληξη και ο τρόπος που μας υποστηρίζουν. Αυτό μας έχει βοηθήσει να φτάσουμε ως εδώ».