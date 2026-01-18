ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Καρέ ο ασταμάτητος Γιόβιτς, έβδομο γκολ σε δυο ματς με το Τριφύλλι
Ο Λούκα Γιόβιτς πήρε... προσωπικά τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό! Μετά το χατ τρικ της Λεωφόρου, ο Σέρβος φορ «καθάρισε» και στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς συμπλήρωσε καρέ!
Στο 78ο λεπτό, 13 λεπτά μετά το χατ τρικ του Γιόβιτς, ο Μαρίν έκλεψε ψηλά, ο Ρότα απέφυγε εντυπωσιακά τόσο τον Πελίστρι, όσο και τον Κώτσιρα, γύρισε την μπάλα παράλληλα και ο Σέρβος πλάσαρε σε κενή εστία για το 4-0.
Ο... εφιάλτης των Πράσινων ολοκληρώθηκε στο 84' όταν ο 27χρονος φορ άφησε τη θέση του στον Πέτρο Μάνταλο και αποθεώθηκε «καθολικά» από τους Ενωσίτες, όπως και ο Ρότα, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Γκεοργκίεφ, στο ντεμπούτο του Βούλγαρου με τα κιτρινόμαυρα.
O Σέρβος σταρ έφτασε τα 15 γκολ σε 27 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα 11 στο πρωτάθλημα και τα 7 κόντρα στον Παναθηναϊκό!
