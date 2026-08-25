Ο CEO της Λέφσκι Σόφιας, Ντάνιελ Μπορίμοφ, σε δηλώσεις κατά την αναχώρηση των Βούλγαρων εξέφρασε τη σιγουριά του πως η ομάδα του θα αποκλείσει την ΑΕΚ.

Στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (26/8, 22:00) θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase του Champions League στο ζευγάρι της ΑΕΚ με τη Λέφσκι, έπειτα από την ισοπαλία δίχως σκορ των δυο ομάδων στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας.

Κατά την αναχώρηση των πρωταθλητών Βουλγαρίας με προορισμό την Αθήνα ο CEO του κλαμπ, Ντάνιελ Μπορίμοφ, υποστήριξε πως η ομάδα του είναι ένα... βήμα μπορστά από τον Δικέφαλο και εξέφρασε σιγουριά πρόκρισης, την οποία καλείται να... διαψεύσει το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.

«Έχουμε κερδίσει αυτοπεποίθηση, φυσικά. Είμαστε ένα βήμα μπροστά τους όσον αφορά την φυσική κατάσταση, θέλω ειλικρινά να το δείξουμε αύριο. Ίσως να έχουν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά τους οπαδούς, αλλά έχουμε εμπειρία, έχουμε παίξει μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό. Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε και αύριο. Τώρα είναι πιο δύσκολο για μένα, γιατί στο γήπεδο μπορείς να λύσεις μια δεδομένη κατάσταση, τώρα ως θεατές σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας και ελπίζουμε να κερδίζουμε κάθε αγώνα.

Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε με τον προπονητή, έχει εμπειρία, ξέρει πολύ καλά πώς είναι η ομάδα της ΑΕΚ. Χρειαζόμαστε επιμονή και υπομονή, έχουμε μια πολύ καλή, δεμένη ομάδα. Τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, είμαι μαξιμαλιστής, πάντα κυνηγούσα τα πάντα μέχρι το τέλος. Ελπίζω ότι εγώ και ο Σιράκοφ (σ.σ. πρόεδρος Λέφσκι) το έχουμε μεταφέρει αυτό στην ομάδα. Νομίζω ότι θα πετύχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα μας επιτρέψει να μπούμε στο Champions League και θα κάνει τα εκατομμύρια των οπαδών μας χαρούμενα», ανέφερε ο Ντάνιελ Μπορίμοφ.