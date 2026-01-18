Η ΑΕΚ... σκόρπισε τον Παναθηναϊκό και πλέον μοιράζεται την κορυφή της βαθμολογίας με τον ΠΑΟΚ και στο +2 από τον Ολυμπιακό που έχει ματς λιγότερο.

Με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει πάλι... party απέναντι στον Παναθηναϊκό (3 γκολ στον πρώτο γύρο, 4 γκολ στον δεύτερο), η ΑΕΚ επικράτησε των «πράσινων» και με το τρίποντο αυτό βρέθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέα με τον ΠΑΟΚ. Οι δύο Δικέφαλοι είναι πλέον στο +2 από τον Ολυμπιακό, που αυτή την αγωνιστική δεν έπαιξε καθώς υπάρχει η αναβολή στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης! Από την άλλη ο τραγικός Παναθηναϊκός, βρίσκεται στο -16 από την κορυφή που... δεν τον αφορά, αλλά και στο -6 από τον 4ο Λεβαδειακό, που παίζει το απόγευμα της Δευτέρας στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό κι έχει την ευκαιρία να ανοίξει περισσότερο την διαφορά.

Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

Η βαθμολογία (17η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 41

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39

4. Λεβαδειακός 31

-------------------------------------

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Αστέρας AKTOR 13

12.ΑΕΛ Novibet 13

13. Ατρόμητος 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Βόλος, Ατρομήτος, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.