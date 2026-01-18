Superleague, η βαθμολογία: Υπόθεση Δικεφάλων η κορυφή, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στο +2 από τον Ολυμπιακό!
Με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει πάλι... party απέναντι στον Παναθηναϊκό (3 γκολ στον πρώτο γύρο, 4 γκολ στον δεύτερο), η ΑΕΚ επικράτησε των «πράσινων» και με το τρίποντο αυτό βρέθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέα με τον ΠΑΟΚ. Οι δύο Δικέφαλοι είναι πλέον στο +2 από τον Ολυμπιακό, που αυτή την αγωνιστική δεν έπαιξε καθώς υπάρχει η αναβολή στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης! Από την άλλη ο τραγικός Παναθηναϊκός, βρίσκεται στο -16 από την κορυφή που... δεν τον αφορά, αλλά και στο -6 από τον 4ο Λεβαδειακό, που παίζει το απόγευμα της Δευτέρας στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό κι έχει την ευκαιρία να ανοίξει περισσότερο την διαφορά.
Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)
Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1
ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)
Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ
Η βαθμολογία (17η αγωνιστική)
1. ΠΑΟΚ 41
2. ΑΕΚ 41
3. Ολυμπιακός 39
4. Λεβαδειακός 31
-------------------------------------
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. ΟΦΗ 15
11. Αστέρας AKTOR 13
12.ΑΕΛ Novibet 13
13. Ατρόμητος 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Βόλος, Ατρομήτος, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (18η)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7.30μμ)
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)
ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
