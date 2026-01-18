Superleague, η βαθμολογία: «Πάτησε» την κορυφή ο ΠΑΟΚ!

Η εύκολη νίκη επί του ΟΦΗ, σε συνδυασμό με την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού, στέλνει τον ΠΑΟΚ μόνο πρώτο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και περιμένει απώλεια της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα είναι ο ΠΑΟΚ μετά την... τριάρα επί του ΟΦΗ, καθώς εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκε, ενώ στρέφει το ενδιαφέρον στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό περιμένοντας γκέλα της Ένωσης, ώστε να μην αποκτήσει... συγκάτοικο.

Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

Η βαθμολογία (17η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 41

2. Ολυμπιακός 39

3. ΑΕΚ 38

4. Λεβαδειακός 31

-------------------------------------

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Αστέρας AKTOR 13

12.ΑΕΛ Novibet 13

13.Ατρόμητος 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναιτωλικός, ο Λεβαδειακός, ο Βόλος, ο Ατρομήτος, ο Αστέρας Τρίπολης κι ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

*Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.