ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Χατσίδης ασίστ, γκολ Τάισον και Γιακουμάκης
Ο Δημήτρης Χατσίδης κάνει εκπληκτικά πράγματα για τον ΠΑΟΚ στο ματς με τον ΟΦΗ.
Ο 19χρονος, γεννημένος στις 14 Ιουνίου 2006, εξτρέμ του Δικεφάλου, ο οποίος είναι στην ομάδα από το 2013 είναι μέσα και στα τρία γκολ της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο.
Στο πρώτο, στο 18' σούταρε με το αριστερό, ο Χριστογεώργος απέκρουσε προσωρινά και ο Πέλκας από κοντά άνοιξε το σκορ.
Στο 40' ο Χατσίδης πήρε από τον Ζαφείρη, έδωσε στον Τάισον και ο Βραζιλιάνος έγραψε με πλασέ από κοντά το 2-0.
Στο 43' ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ με φοβερή προσποίηση και κάθετη βρήκε τον Γιακουμάκη, ο οποίος έσκαψε τη μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο, ο Κωστούλας δεν μπόρεσε ν' απομακρύνει κι έγινε το 3-0.
Ο Χατσίδης να σημειωθεί ότι ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι το συμβόλαιό με τον ΠΑΟΚ έως το 2028, ήταν παρών στην προετοιμασία και με τον ΟΦΗ ξεκίνησε για δεύτερη φορά βασικός. Η πρώτη ήταν στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, ενώ την περασμένη Τετάρτη στο ματς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, μπήκε αλλαγή.
