ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Χατσίδης ασίστ, γκολ Τάισον και Γιακουμάκης

Γιώργος Σακελλαρίου
Χατσίδης

Δύο ασίστ ο τρομερός Δημήτρης Χατσίδης για το 2-0 του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ με τον Τάισον και το 3-0 με τον Γιακουμάκη.

Ο Δημήτρης Χατσίδης κάνει εκπληκτικά πράγματα για τον ΠΑΟΚ στο ματς με τον ΟΦΗ.

Ο 19χρονος, γεννημένος στις 14 Ιουνίου 2006, εξτρέμ του Δικεφάλου, ο οποίος είναι στην ομάδα από το 2013 είναι μέσα και στα τρία γκολ της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο.

Στο πρώτο, στο 18' σούταρε με το αριστερό, ο Χριστογεώργος απέκρουσε προσωρινά και ο Πέλκας από κοντά άνοιξε το σκορ.

Στο 40' ο Χατσίδης πήρε από τον Ζαφείρη, έδωσε στον Τάισον και ο Βραζιλιάνος έγραψε με πλασέ από κοντά το 2-0.

Στο 43' ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ με φοβερή προσποίηση και κάθετη βρήκε τον Γιακουμάκη, ο οποίος έσκαψε τη μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο, ο Κωστούλας δεν μπόρεσε ν' απομακρύνει κι έγινε το 3-0.

Ο Χατσίδης να σημειωθεί ότι ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι το συμβόλαιό με τον ΠΑΟΚ έως το 2028, ήταν παρών στην προετοιμασία και με τον ΟΦΗ ξεκίνησε για δεύτερη φορά βασικός. Η πρώτη ήταν στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, ενώ την περασμένη Τετάρτη στο ματς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, μπήκε αλλαγή.

