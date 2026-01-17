Μετά από ένα μήνα ο Χριστογεώργος πήρε ξανά τα γάντια του βασικού, έχει τρία διαδοχικά clean sheets και ήταν από τους πρωταγωνιστές στην πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ έδιωξε με τον πλέον... πειστικό τρόπο τα σύννεφα που είχαν μαζευτεί μετά την κακή εικόνα και πορεία της ομάδας στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League. Oι Κρητικοί μετά την αλλαγή διάταξης του Χρήστου Κόντη (από 4-2-3-1 σε 3-4-3) δείχνουν να έχουν κάνει ένα αγωνιστικό restart, το οποίο είναι εμφανέστατο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και μετά τις... οριακές ήττες από ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και Ολυμπιακό στο Super Cup μετουσιώνονται σε αποτελέσματα.

Ο Όμιλος έκανε 2/2 στα κομβικά ματς με τον Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ είχε... συνολικά δυο νίκες στη νέα του έδρα στο πρώτο μισό της σεζόν και έκανε το μεγάλο «μπαμ» στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, με τη μεγαλειώδη νίκη - πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εκτός από τον βασικό πρωταγωνιστή, Χρήστο Κόντη, ο ΟΦΗ σε αυτό το σερί έχει αρκετούς παίκτες που έχουν κάνει σπουδαίες εμφανίσεις, προεξέχοντος του... δαιμονισμένου Τιάγκο Νους, ενώ στην ίδια κατηγορία ανήκουν και παίκτες όπως ο Έντι Σαλσέδο, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας και ο Νίκος Χριστογεώργος, με τον τελευταίο να παίρνει εκ νέου τα γάντια του βασικού μετά από δυο μήνες και να κάνει αθροιστικά 21 επεμβάσεις στα ματς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ!

Ο ανταγωνισμός με τον Λίλο

Επί δύο μήνες ο 26χρονος τερματοφύλακας είχε χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα από τον Κλίντμαν Λίλο. Χαρακτηριστικό πως από την ήττα από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (3-0) στις 3 Νοεμβρίου, μέχρι και το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου ο 20χρονος Αλβανός κίπερ ήταν βασικός σε όλα τα ματς πρωταθλήματος, ενώ ο Χριστογεώργος έκανε μόλις μια εμφάνιση στο ματς Κυπέλλου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (2-0).

Ο ΟΦΗ έχει επιλέξει να πορευτεί στον «άσο» έχοντας δύο παιδιά που μπορεί να μην έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτό το επίπεδο, όμως έχουν ταλέντο, σημαντική προοπτική για το μέλλον και με τον «ανταγωνισμό» τους κάνουν καλύτερο ο ένας τον άλλο. Ο Χριστογεώργος ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός με... φόρα από την περασμένη χρονιά, ο Λίλο πήρε τα γάντια για αυτούς του δύο μήνες, κατά τους οποίους έκανε καλές εμφανίσεις και είχε εντυπωσιακές επεμβάσεις, παρόλο που είναι «rookie» σε «Σουπερλιγκάτο» επίπεδο, όμως στα πρώτα ματς του 2026 ο 26χρονος πορτιέρε είναι ξανά η βασική επιλογή του Χρήστου Κόντη, με τον Χριστογεώργο να τον δικαιώνει.

Ο ύψους 1,93μ. κίπερ κράτησε το μηδέν στην κανονική διάρκεια στο Super Cup με τον νταμπλούχο Ολυμπιακό και νικήθηκε για πρώτη φορά, λόγω του πέναλτι που κέρδισε ο Καλογερόπουλος. Παρόλο που λόγω της πορείας του ματς το σκορ στην παράταση «έγραψε» 3-0, ξεκίνησε τόσο στα ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα AKTOR και την ΑΕΚ, όσο και στo παιχνίδι πρωταθλήματος με τους Αρκάδες, έχοντας τρία clean sheets!

Αν με τους Κιτρινομπλέ η «αποστολή» του έγινε πιο εύκολη, καθώς απειλήθηκε ελάχιστα, λόγω των αποβολών των Γιαμπλόνσκι (Κύπελλο) και Τσίκο (πρωτάθλημα), κάτι τέτοιο δεν ισχύει στον θρίαμβο της «OPAP Arena», όπου με τις οκτώ επεμβάσεις του κράτησε τον Δικέφαλο του Μάρκο Νίκολιτς στο «μηδέν» μετά από 14 διαδοχικά παιχνίδια που «συνδέθηκαν» με τα αντίπλα δίχτυα, τους τελευταίους δυο μήνες.

Σε συνδυασμό με τις 13 επεμβάσεις που έκανε στο Super Cup ο Χριστογεώργος έχει κάνει 21 στα δυο τελευταία του παιχνίδια κόντρα σε δύο από τους τρεις βασικούς διεκδικητές του πρωταθλήματος και δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας του Ομίλου.

Ο Χριστογεώργος το 2026