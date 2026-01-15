Περισσότεροι από 500 Ομιλίτες έδωσαν το παρών στο «Νίκος Καζαντζάκης» και δημιούργησαν θριαμβευτική υποδοχή για την αποστολή του ΟΦΗ.

Η βραδιά ανήκει στον ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη. Ο Όμιλος έκανε τη μεγάλη υπέρβαση, καθώς επικράτησε της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό με στόχο το δεύτερο διαδοχικό τελικό.

Η αποστολή των Κρητικών έφτασε στο «Νίκος Καζαντζάκης» λίγο μετά τις 00:30, όπου βρέθηκαν περισσότεροι από 500 Ομιλίτες και δημιούργησαν μεγαλειώδη υποδοχή για τους θριαμβευτές της «OPAP Arena».

Ένας προς ένας οι παίκτες του Χρήστου Κόντη αποθεώθηκαν για το σπουδαίο αποτέλεσμα, ενώ την τιμητική του είχε ο Τιάγκο Νους, τον οποίο σήκωσαν στον αέρα, ενώ φώναζαν ρυθμικά το όνομα του.

🙌 Απόλυτη αποθέωση για τον Νους από τους φίλους του ΟΦΗ. pic.twitter.com/yb6ida97be — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 14, 2026

Φυσικά το κεντρικό σύνθημα - αίτημα των φιλάθλων του ΟΦΗ ήταν... «Κυπελλό, στη Μεγαλόνησο».