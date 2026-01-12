Νους: Θυμίζει γιατί είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΟΦΗ
«Είναι ένα παιδί λίγο παρεξηγημένο. Τον κυνηγάνε όλοι, έχει μια... τρέλα μέσα του αλλά κι αυτός πρέπει να καταλάβει με τη δική μας στάση για να είναι λιγότερο ευέξαπτος. Έχει ταλέντο και πρέπει να τον βάλουμε στα ποδοσφαιρικά πλαίσια», είχε πει ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα του ΟΦΗ από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Kυπέλλου Ελλάδας, σε ερώτηση για (ακόμα) μια έκρηξη θυμού του Τιάγκο Νους.
Είναι αλήθεια πως η δεύτερη σεζόν του Αργεντινού εξτρέμ στα μέρη μας και πρώτη ως (το ακριβότερο) περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου δεν ξεκίνησε καλά. Από την πρώτη χρονιά του βραχύσωμου ακραίου επιθετικού στο Ηράκλειο ήταν εμφανές πως συνδυάζει ένα... εκρηκτικό «πακέτο»: ατόφιο ταλέντο και μεγάλη (ποδοσφαιρική) τρέλα! Ένα παιδί που παίζει πάντα με πάθος και όταν τα πράγματα δεν του βγαίνουν σε ένα βαθμό ξεφεύγει.
Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνουν οι έξι κίτρινες κάρτες και οι δυο αποβολές του σε 10 ματς πρωταθλήματος! Ο Νους εμφανώς δεν ήταν σε καλό φεγγάρι, κυρίως πνευματικά, και ο Χρήστος Κόντης είχε την αποστολή να τον βάλει σε αυτά τα ποδοσφαιρικά πλαίσια που ανέφερε μετά την ήττα από τον Δικέφαλο στην «OPAP Arena», ώστε η ομάδα να εποφεληθεί από τις αδιαμφισβήτητες ποδοσφαιρικές του ικανότητες.
Αυτό φυσικά δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι... μηχανές και δεν έχουν «on/off», όμως όπως κάθε άνθρωπος έχουν τα «κουμπιά» τους και αυτά πρέπει να βρίσκουν οι προπονητές, ώστε να καρπώνονται το μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους. Πέρα από τη δουλειά στην προπόνηση απαιτείται και προσωπική επαφή, πόσο μάλλον για έναν παίκτη με την ιδιοσυγκρασία του Νους.
Όπως φαίνεται επί χόρτου εδώ και έναν μήνα, ο Κόντης έχει καταφέρει να βγάλει και πάλι στην επιφάνεια τον καλό εαυτό του Νους. Θυμίζουμε πως πρόκειται για τον παίκτη που με το ταλέντο του «ανάγκασε» τον Μιχάλη Μπούση να δώσει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια στην Αρχεντίνος Τζούνιορς και να τον κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Ομίλου.
Σε αυτό το διάστημα ο Αργεντινός έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό στο Super Cup και με τον Αστέρα AKTOR για το Κύπελλο, προσέφερε ουσία (από μια ασίστ) στα ματς με Πανσερραϊκό και ΑΕΚ, ενώ στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος έκανε... όργια! Καρέ γκολ (ή... πόκερ), ένα κερδισμένο πέναλτι και μια κερδισμένη αποβολή, στην επιθετικά αρτιότερη εμφάνιση που έχουμε δει στο φετινό πρωτάθλημα!
Ο Νους είναι ένα ιδιαίτερο παιδί, τόσο για το ταλέντο του, όσο και για τον χαρακτήρα του, ενώ δεδομένα αποτελεί βαρόμετρο για τον ΟΦΗ. Όσο ο Χρήστος Κόντης παίρνει τέτοιες εμφανίσεις από τον Αργεντινό ο ΟΦΗ θα πηγαίνει ολοένα και καλύτερα.
Ο Νους στη Stoiximan Super League τον τελευταίο μήνα
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός:
- Ασίστ: 1
- Key Passes: 2
- Πάσες στος αντίπαλο μισό: 10/12
- Ντρίμπλες: 1/2
ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1:
- Ασίστ: 1
- Κey Pass: 1
- Πάσες στο αντίπαλο μισό: 4/5
- Ντρίμπλες: 4/7
OΦΗ - Αστέρας AKTOR 4-0
- Γκολ: 4 (6 τελικές/4 στο στόχο)
- Πάσες στο αντίπαλο μισό: 11/16
- Ντρίμπλες: 3/5
- Κερδισμένο πέναλτι: 1
- Κερδισμένη αποβολή: 1
To καρέ των ρεκόρ του Νους για το «πόκερ» του
- Είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ που σημείωσε τέσσερα γκολ σε μια αναμέτρηση, με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο την Πρωτομαγιά του 1977 να είναι ο πρώτος (ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 5-0) και τον Γιώργο Βλαστό να είναι ο δεύτερος στις 12 Μαΐου 1985 (ΟΦΗ – Πιερικός 6-2).
- Έγινε ο ποδοσφαιριστής που έβαλε τα περισσότερα γκολ σε αγωνιστική στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, αφού μέχρι τώρα είχε σημειωθεί καρέ νωρίς τον Ιανουάριο, αλλά στη δεύτερη χρονικά αγωνιστική της χρονιάς. Ο Γιάννης Φελεκίδης το είχε κάνει πρώτος, το 1965-66, στην αναμέτρηση Πιερικός – Αιγάλεω 5-2. Ακολούθησαν ο Γιώργος Δέδες στο Πανιώνιος – Πανσερραϊκός 4-1 το 1970-71, ο Γιώργος Κωστίκος στο ΠΑΟΚ – Εθνικός 5-1 το 1981-82 και ο Βεριντιάνο Μαρσέλο το 1992-93 στο Ξάνθη – Πιερικός 8-2.
- Μπήκε στη λίστα ως ο 45ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League που το καταφέρνει. Ο Σωτήρης Πέστροβας στις 6 Μαρτίου 1960 ήταν ο πρώτος (ΑΕ Νικαίας – Εθνικός Π. 2-7) και ο Κέβιν Μιραλάς στις 25 Μαρτίου 2012 ο τελευταίος που το είχε κάνει (Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 7-2).
- Είναι ο ένατος ποδοσφαιριστής ομάδας της Περιφέρειας που σημειώνει τέσσερα γκολ σε μια αναμέτρηση. Πρώτος ήταν ο Γιάννης Φελεκίδης του Πιερικού στις 9 Ιανουαρίου 1966 στην εντός έδρας νίκη επί του Αιγάλεω με 5-2. Τελευταίος ήταν ο Σταύρος Λαμπριάκος στις 22 Απριλίου 2007 στην αναμέτρηση Ξάνθη – ΟΦΗ 4-1. Ενδιάμεσα το έχουν κάνει οι Γιώργος Παπαδόπουλος, Κώστας Χαραλαμπίδης, Γιώργος Βλαστός, Βεριντιάνο Μαρσέλο, Νταβίντ Έμπε, Αμπντεραχίμ Ουακίλι.
