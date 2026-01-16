Η ενίσχυση της ΑΕΛ Novibet συνεχίζεται με τους Θεσσαλούς να κάνουν δικό τους και τον 26χρονο αμυντικό χαφ, Γκόνι Ναόρ.

Με την ομάδα να βρίσκεται στην προτελευταία θέση, στην ΑΕΛ Novibet συνεχίζουν την μεγάλη προσπάθεια να αποφύγουν τον υποβιβασμό ενισχύοντας μεταγραφική την ομάδα. Έτσι μετά τον Όλαφσον που ήδη ανακοινώθηκε, οι «βυσσινί» βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του 26χρονου αμυντικού χαφ, Γκόνι Ναόρ.

Ο Ισραηλινός μέσος έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Θεσσαλούς και αύριο Σαββάτο αναμένεται να βρίσκεται στην Ελλάδα για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί.

Ποιος είναι ο Ναόρ

Ο 26χρονος αμυντικός μέσος που θα αποκτηθεί με την μορφή δανεισμού από την Μακάμπι Χάιφα, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις στον άξονα. Η βασική του είναι αμυντικό χαφ, ωστόσο έχει αγωνιστεί επίσης και ως στόπερ, αλλά και ως μέσος. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις.

Ο Ναόρ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Ισραήλ, με την ΑΕΛ Novibet να είναι η πρώτη ομάδα που τον βγάζει εκτός συνόρων. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Χάποελ Ιερουσαλήμ με την οποία σε όλες τις διοργανώσεις είχε 127 συμμετοχές πετυχαίνοντας και 6 γκολ, ενώ έδωσε και τέσσερις ασίστ. Στην συνέχεια αγωνίστηκε στην Μακάμπι Χάιφα με την οποία συνολικά έχει παίξει σε 51 παιχνίδια σκοράροντας και μία φορά. Από την Μακάμπι Χάιφα δόθηκε και δανεικός στην Χάποελ Τελ Αβίβ έχοντας εκεί 40 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ τους τελευταίους μήνες είχες επιστρέψει στην Μακάμπι.

Στην Εθνική Ισραήλ έχει αγωνιστεί δύο φορές σε φιλικά παιχνίδια με το ντεμπούτο του να έχει γίνει στις 27/9/22 κόντρα στην Μάλτα, με την άλλη συμμετοχή να είναι στις 11/6/2024 κόντρα στην Λευκορωσία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όπως αναφέραμε μπορεί να βοηθήσει σε περισσότερες από μία θέση, με αυτή του αμυντικού χαφ να είναι αυτή που έχει καθιερωθεί και έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του πρωταθλήματος του Ισραήλ.