Παντελίδης για μεταγραφές: «Βλέπουν την βαθμολογία και το ξανασκέφτονται, αλλά θα γίνουν υπερβάσεις»

Ο προπονητής της ΑΕΛ Novibet, Σάββας Παντελίδης μιλώντας για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας ανέφερε πως παίκτες βλέπουν την βαθμολογία και το ξανασκέφτονται ενώ επισήμανε πως θα γίνουν υπερβάσεις.

Η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την προσπάθειά της να παραμείνει στην Super League, με το έργο της να είναι δύσκολο καθώς βρίσκεται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθμούς. Μια προσπάθεια που θα στηριχθεί στην ενίσχυση της ομάδας. Σε αυτό στάθηκε και ο Σάββας Παντελίδης με τον έμπειρο προπονητή μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου να αναφέρει μεταξύ άλλων πως υπάρχουν παίκτες που βλέπουν την βαθμολογία και το ξανασκέφτονται, αλλά ξεκαθάρισε πως θα γίνουν υπερβάσεις.

Αρχικά ο Σάββας Παντελίδης ανέφερε: «Την προκάλεσα, την ζήτησα εγώ τη συνέντευξη Τύπου. Γιατί θεωρώ πως, από σεβασμό σε εσάς και στον κόσμο της ομάδας, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Να μη μαθαίνονται πράγματα από έναν γνωστό. Αυτή η συνέντευξη θα καθιερωθεί πριν από κάθε παιχνίδι που γίνεται στην έδρα μας.

Σιγά-σιγά θα πρέπει να έχουμε καθημερινά ένα δελτίο Τύπου, ώστε να μπορείτε να μαθαίνετε τα αγωνιστικά νέα της ομάδας. Δεν είναι ωραίο κάποιος να παίρνει τηλέφωνο. Θα θεσπίσουμε μια καθημερινή ενημέρωση. Να αφήσουμε την εσωστρέφειά μας. Να γίνουμε όλοι ένα. Έχουμε έναν δύσκολο δρόμο μπροστά μας και δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει να βρούμε τον δρόμο μας.

Είναι το τέταρτο παιχνίδι που είμαι στην ομάδα. Ό,τι πάρουμε από το κάθε ματς μετράει. Στην αρχή ήμουν φοβισμένος με αυτό που έβλεπα. Στο δεύτερο ματς προσπαθήσαμε να ασφαλιστούμε αμυντικά, να μη χάσουμε. Το τρίτο ματς δεν ήταν έτσι. Η ομάδα μπορεί να διεκδικεί περισσότερα. Το τέταρτο είναι και το πιο δύσκολο.

Παίζουμε με μια καλή ομάδα που είναι πληγωμένη. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την ανηφόρα που έχουμε πάρει και, σε αυτή τη διαδικασία, θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να βοηθήσει, όπως ούτως ή άλλως το κάνει. Και εσείς και ο κόσμος αγαπάτε την ομάδα περισσότερο από εμένα, αλλά πρέπει έως το τέλος ο καθένας να δώσει ό,τι μπορεί».

Για τις μεταγραφές: «Σας διαβεβαιώνω πως το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης στις μεταγραφές βαραίνει εμένα, με τη βοήθεια κάποιων στελεχών. Είναι δύσκολο να βρεις έναν-δύο παίκτες, πόσο μάλλον τον αριθμό που ζητάμε εμείς. Υπάρχουν στενά χρονικά περιθώρια, λόγω της θέσης της ομάδας.

Βλέπουν τη βαθμολογία και το ξανασκέφτονται. Παρ’ όλα αυτά, γίνονται υπερβάσεις για να έρθουν οι παίκτες. Γι’ αυτό και είμαι ικανοποιημένος από τη διοίκηση για όσα κάνει. Είμαστε κοντά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να έχουμε συμπληρώσει τον αριθμό των παικτών που θέλουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθούμε».

Για τις θέσεις που θέλει να ενισχυθεί η ΑΕΛ Novibet: «Μία ακόμη προσθήκη στην άμυνα. Η ομάδα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα μεσοαμυντικά παρά επιθετικά, και αυτό το λέει και η βαθμολογία. Και μεσοεπιθετικά θέλουμε άλλες τρεις προσθήκες».

Για ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν την “ελληνική πραγματικότητα”: «Ναι, απλώς δεν είναι εφικτό. Μιλήσαμε με παιδιά, αλλά τελικά το ενδιαφέρον τους δεν ήταν το αναμενόμενο. Δεν είναι εύκολο να πάρουμε παίκτες από την ελληνική αγορά. Είναι λίγες οι περιπτώσεις και δεν είμαστε η πρώτη τους επιλογή».

Για το ότι η ομάδα ήταν θλιμμένη, όπως είχε πει στη Λιβαδειά: «Η ομάδα έχει αλλάξει. Υπάρχουν χαρούμενα πρόσωπα και περισσότερη ένταση στην προπόνηση. Αυτό έρχεται μέσα από τους ποδοσφαιριστές. Ίσως βοήθησε το γεγονός ότι κάποια παιδιά που έφυγαν δεν είχαν καλή αύρα. Έγιναν και δύο καλές εμφανίσεις και είδαμε ότι υπάρχει φως. Γι’ αυτό ζητάω και από τον κόσμο βοήθεια. Επειδή δεν ξέρουμε τι χαρακτήρες έχουμε, θέλω ο κόσμος να δώσει δύναμη στους παίκτες».

Για τον Άρη: «Επειδή έχω περάσει από τον Άρη, μπορώ να σας πω ότι είναι μια ομάδα που περπατάει στην άκρη. Είναι μεγάλη ομάδα και, αν την πιέσεις, δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδρασή της. Μπορεί να μην το αντέξει, μπορεί όμως να γίνει και πιο επικίνδυνη. Θα ήθελα ο Άρης να είχε περάσει, θα ήταν πιο ήρεμος. Έχει πολύ ποιότητα. Πρέπει να είμαστε πολύ συμπαγείς, συγκεντρωμένοι και κυνικοί. Θα πρέπει να μπορούμε να τελειώσουμε το παιχνίδι με μία-δύο ευκαιρίες».

Για το γεγονός ότι δεν έχει νίκη εντός: «Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Την Κυριακή πρέπει να παρουσιάσουμε μια εικόνα αντάξια της προσπάθειας που κάνουμε».

Για τη διαιτησία: «Αν αρχίσουμε να μιλάμε για τη διαιτησία… Εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε στην ομάδα. Είναι σοβαρό θέμα, αλλά εγώ δεν μπορώ να το λύσω. Πιστέψτε με, δεν με ενδιαφέρει ποιος διαιτητής μας παίζει».

Για τις ομάδες που κυνηγάει πέραν του Πανσερραϊκού: «Περιμένετε να σας απαντήσω; Το μόνο που με απασχολεί είναι να σωθεί η ΑΕΛ».

Για τη φυσική κατάσταση της ομάδας: «Η εικόνα που βλέπετε είναι η ίδια, άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά κανένας προπονητής δεν πρέπει ποτέ να είναι. Πρέπει πάντα να θέτεις υψηλούς στόχους και να τους κατακτάς. Τα παιδιά κάνουν προσπάθεια και τους το αναγνωρίζω. Μπορεί να βγει μια κόπωση, αλλά θεωρώ πως είμαστε σε καλό δρόμο».