Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου αμυντικού από την Kρακοβία Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον, εξέλιξη για την οποία είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta.

Ο Ισλανδός αριστερός φουλ μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της ΑΕΛ Novibet μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Όλαφσον - όπως είχατε διαβάσει σχετικά στο Gazzetta - ήταν εδώ και μέρες στα ραντάρ της ΑΕΛ Novibet, ωστόσο η μεταγραφή από σίγουρη πήγε να χαλάσει. Εκεί που όλα έδειχναν πως η ομάδα του Σάββα Παντελίδη θα πήγαινε για άλλον παίκτη, μπήκε στο παιχνίδι ο Γιάνι Ατανάσοφ και υπήρξε συμφωνία.

Ο Όλαφσον γεννήθηκε στις 15 Μαΐου 1995, έχει ύψος 1,84 μ. και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Μπρέινταμπλικ στην Ισλανδία, όπου κατέγραψε 126 συμμετοχές, με 7 γκολ και 5 ασίστ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Άλεσουντ (Νορβηγία, 75 συμμετοχές, 3 γκολ, 16 ασίστ) και στην Κάλμαρ (Σουηδία, 71 ματς, 2 γκολ).

ΉΤαν μέλος της Εθνικής ομάδας της Ισλανδίας, πραγματοποιώντας 15 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ (αγωνίστηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2023 εναντίον του Λιχτενστάιν σε έναν προκριματικό αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σκοράροντας αυτό το γκολ και δίνοντας μία ασίστ). Στη συνέχεια πήγε στην πολωνική Κρακοβία, όπου έπαιξε από τον Φεβρουάριο του 2024 και έχει συνολικά 52 συμμετοχές, 5 γκολ και 7 ασίστ, ενώ υπήρξε συμπαίκτης του Γιάνι Ατανάσοφ. Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανέφερε στην ανακοίνωσή της πώς καλωσορίζει τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της.