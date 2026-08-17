Η ΑΕΛ φάνηκε συνεπέστατη και στο φετινό της ραντεβού με την League Phase του Κυπέλλου. Οι «βυσσινί» επικράτησαν στο «Ελ Πάσο» της Athens Kallithea με 3-1 παίρνοντας την πρόκριση.

Τι και αν η ομάδα είχε λίγες μέρες να φτιαχτεί λόγω και της αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς; Η ΑΕΛ και η νέα της διοίκηση ποτέ δεν έκρυψαν πως θέλουν να βρεθούν στην League Phase του Κυπέλλου, κάτι που κατάφεραν.

Αρχικά επικράτησαν με ευκολία των Τρικάλων, αλλά σίγουρα ήξεραν πως το εμπόδιο της Athens Kallithea θα ήταν πιο ψηλό. Όντως ήταν, αλλά οι «βυσσινί» το πέρασαν και αυτό. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου πέρασε από το «Ελ Πάσο» επικρατώντας με 3-1 και είναι στις 16 ομάδες που θα απαρτίσουν την League Phase της συγκεκριμένης διοργάνωσης, την οποία μην ξεχνάμε πως έχει κατακτήσει και δύο φορές. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Θεσσαλούς ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου που πέτυχε δύο γκολ.

Καλύτεροι οι γηπεδούχοι στο πρώτο, προβάδισμα με Παπαγεωργίου οι φιλοξενούμενοι

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα και στο 14' έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Προβιδάκη να εκτελεί εξαιρετικά το φάουλ και τον Βενετικίδη να κάνει ακόμα μεγαλύτερη επέμβαση. Τέσσερα λεπτά αργότερα και πάλι η Athens Kallithea βρέθηκε κοντά στο γκολ με τον Ρόμο με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ.

Το σκηνικό αυτό συνεχίστηκε σχεδόν ως το τέλος του ημιχρόνου με τους φιλοξενούμενους να έχουν μια καλή στιγμή στο 25' με τον Αντράντα από εξαιρετική θέση να στέλνει τη μπάλα άουτ. Οι «βυσσινί» μπορεί να μην είχαν τον έλεγχο, αλλά κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 45' με τον Νίτσο να κερδίζει πέναλτι και τον Παπαγεωργίου να ευστοχεί και να κάνει το 0-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο.

Κράτησε πίσω και έκανε το 2-0

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν με σχετική ευκολία να ρίξουν τον ρυθμό, κλείνοντας εξαιρετικά τους διαδρόμους. Τα πράγματα για τους παίκτες του Σωκράτη Οφρυδόπουλου έγιναν ακόμα πιο εύκολα από το 53' όταν ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπαγεωργίου έκανε από κοντά το 0-2.

Η είσοδος του Μανιά ανέβασε την Athens Kallithea αλλά δεν έφτασε στους γηπεδούχους

Η Athens Kallithea στο τελευταίο τέταρτο τα έπαιξε όλα για όλα με τον Μανιά που μπήκε ως αλλαγή να ανεβάζει την ομάδα του. Οι γηπεδούχοι με τον έμπειρο σκόρερ κατάφεραν να μειώσουν στο 87' με ωραίο πλασέ.

Το καθάρισε ο Αλμπάνης

Στον χρόνο που απέμεινε οι γηπεδούχοι όχι μόνο δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι παραπάνω αλλά είδαν τους Λαρισαίου να κάνουν το 3-1 και να παίρνουν την πρόκριση. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων οι Θεσσαλοί έφυγαν ωραία στην κόντρα και ο Αλμπάνης με ωραίο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-3 με την ΑΕΛ να παίρνει την πρόκριση στην League Phase του Κυπέλλου.

Διαιτητής: Τουλούμης (Εύβοιας)

ATHENS KALLITHEA (Βαγγέλης Μόρας): Αγγελόπουλος (57' Καλιάρος), Ματίγιεβιτς, Μλάντεν, Αναστασίου, Προβυδάκης (83' Φροσύνης), Μπαουτίστα (73' Βάρκας), Φαϊτάκης, Τζανδάρης, Ρόμο (73' Μανιάς), Λόπεζ, Κοντονίκος (57' Καντίγιο).

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης (71' Λέλεκας), Μπούσης, Καραγιαννίδης, Ρισβάνης (71' Τσελεπίδης), Παπαγεωργίου (71' Σάκιτς), Νοικοκυράκης, Μακρής (80' Αλμπάνης), Τσιγγάρας, Αντράντα, Νίτσος (64' Ζτούπης).