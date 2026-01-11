Ένα καλό ποδαρικό για τον Παναθηναϊκό!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για την άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού στο ΟΑΚΑ.

Αυτά τα ματς είναι πρωτίστως θέμα νοοτροπίας. Το μυαλό να είναι στο χορτάρι, τα πόδια να έχουν διάθεση και η τεράστια διαφοράς ποιότητας να καταγραφεί στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός πήγε το ματς, το ματς τον πήγε κι αυτό.

Με 1-0 στο 4' και το 2-0 στο 15' η δουλειά έγινε από το τέταρτο. Το 3-0 πριν το φινάλε του πρώτου μέρους καθάρισε και τυπικά την δουλειά κι έδωσε την ευκαιρία για διαχείριση ενόψει Άρη, σε ένα ματς όπου δεν είναι προημιτελικός αλλά... τελικός για το Τριφύλλι, ώστε να προχωρήσει στο Κύπελλο και να μπορεί να διεκδικήσει ένα τρόπαιο φέτος.

Ιδιαίτερη κριτική στο αποψινό ματς δεν μπορεί να γίνει. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ παρουσίασε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, μία πολύ λειτουργική δεξιά πλευρά με Καλάμπρια-Πελίστρι και κεντρικούς χαφ που κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο.

Τα δύο γκολ από τα τρία προήλθαν από στατικές φάσεις, το άλλο από ωραία συνεργασία στην αποψινή δυνατή πλευρά που έφερε το πέναλτι. Οι ''πράσινοι'' έκαναν απόψε το αυτονόητο, έβαλαν στο σακούλι τρεις βαθμούς και ξεκίνησαν το νέο έτος, με τρόπο θετικό.

Τα καλά νέα μπορούν να γίνουν περισσότερα, καθώς:

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε ένα καλό ντεμπούτο, του έλειψε μόνο το γκολ, ήταν μέσα στις φάσεις, ο αντίπαλος κίπερ αναγκάστηκε να κάνει δύο σπουδαίες επεμβάσεις στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Τον ένιωσε η αντίπαλη άμυνα, είχε συμμετοχή σε συνεργασίες και έδειξε να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες.

Ο Φακούντο Πελίστρι επέστρεψε στο αρχικό σχήμα μετά το καλοκαίρι και έδειξε πόσο σημαντική είναι η ταχύτητά του. Αν βάλει και περισσότερη ουσία στο παιχνίδι του, όλα θα γίνουν πολύ καλύτερα για τον ίδιο και τον Παναθηναϊκό.

Η επιστροφή του Κυριακόπουλου στο φινάλε, μετά από δύο μήνες. Πολύ ευχάριστο μαντάτο, του έλειψε λείψει πολύ του Τριφυλλιού η πληθωρική παρουσία του Έλληνα μπακ.

Η γεμάτη εμφάνιση του Άνταμ Τσέριν μετά από πολύ καιρό. Ο Σλοβένος ήταν άριστος και έκανε διαφορά.

Από κει και πέρα, η χρησιμοποίηση του Μπόκου για αρκετή ώρα και όχι του Κοντούρη, ίσως να δείχνει τον νεαρό εξτρέμ ως φαβορί για την ενδεκάδα στο ματς του Κυπέλλου με τον Άρη.

Το ματς αυτό θα ξεχαστεί γρήγορα και τα δύσκολα έρχονται μπροστά. Μονόδρομος η πρόκρίση στα ημιτελικά, όπως και ένα θετικό αποτέλεσμα στο αθηναϊκό ντέρμπι. Αυτά τα ματς αποτελούν κριτήριο βελτίωσης και προόδου, το αποψινό ήταν ένα διαγώνισμα νοοτροπίας, όπου ο βαθμός ήταν καλός.

