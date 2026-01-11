Μπενίτεθ: «Μπήκαμε καλά από το ξεκίνημα, θετικό το ντεμπούτο του Τεττέη»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο ξεκίνημα των «πρασίνων» στη νίκη επί του Πανσερραϊκού και στο θετικό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 3-0 του Πανσερραϊκού στο ΟΑΚΑ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ μετά το τέλος του ματς να μιλάει στην Cosmote TV.

«Ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο μέρος. Πετύχαμε τα γκολ που θέλαμε. Στο δεύτερο μέρος θα μπορούσαμε κι άλλα τέρματα, ο Τεττέη είχε ευκαιρίες, αλλά μένουμε στο τελικό 3-0», σχολίασε αρχικά ο Ισπανός προπονητής.

Όσο για τις επιστροφές των Πελίστρι και Κυριακόπουλου, αλλά και το ντεμπούτο του Τεττέη τόνισε: «Ο Πελίστρι, ο Ρενάτο και ο Κυριακόπουλος έδειξαν ότι μπορούν να προσθέσουν κάτι διαφορετικό και μπορούν να προσφέρουν. Ο Τεττέη είχε θετικό ντεμπούτο, προσπάθησε να σκοράρει, είχε τις ευκαιρίες του. Ήταν άτυχος, αλλά είχε θετική παρουσία».

