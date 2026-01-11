Με δύο πέναλτι μέχρι το 14' και κεφαλιά του Γεντβάι στο 39' ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα με 3-0 τον Πανσερραϊκό στο άδειο ΟΑΚΑ - Ντεμπούτο Τεττέη, επιστροφή Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός με σωστή νοοτροπία και ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, νίκησε απόψε εύκολα τον Πανσερραϊκό με 3-0 στο ΟΑΚΑ και επέστρεψε στις νίκες.

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κώτσιρας, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Γεντβάι οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούρισιτς στον άξονα. Αριστερός εξτρέμ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Πελίστρι και σέντερ φορ ο Τεττέη.

Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε με τον Τσομπανίδη στην εστία. Φέλτες, Τσαούσης, ΝτεΜάρκο στην άμυνα. Νάνελι, Λύρατζης, Σοφιανός, Ομεονγκά, Λιάσος στο κέντρο. Νούνελι και Ιβάν στην επίθεση.

Υπόθεση ενός ημιχρόνου για το Τριφύλλι

Ο κανόνας για τους μεγάλους σε αυτά τα ματς είναι πως ένα γρήγορο γκολ κάνει την δουλειά πιο εύκολη.

Όταν αυτά είναι δύο, τότε, η εκκίνηση είναι ιδανική. Χάρη σε δύο κερδισμένα πέναλτι από αμυντικούς, ένα από τον Τουμπά στο 4' και ένα από τον Καλάμπρια στο 15', το Τριφύλλι βρήκε δύο εκτελέσεις από την άσπρη βούλα και τις αξιοποίησε. Το 1-0 ο Τζούρισιτς που μετά την επέμβαση του Τσομπανίδη σκόραρε, το 2-0 ο Ζαρουρί στο 15'.

Στο 24' ο Μαροκινός έχασε καλή ευκαιρία για το 3-0 και τελικά στο 39' έγινε ο δημιουργός για το τρίτο γκολ της ομάδας του. Μετά από υπέροχη δική του σέντρα, ο Γεντβάι με κεφαλιά... καθάρισε το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε καλύτερη ανάπτυξη, περισσότερους συνδυασμούς, καλύτερη λειτουργία στα δεξιά και με το 3-0 έκανε την δουλειά από νωρίς, έχοντας σε καλό βράδυ όλους τους χαφ αλλά και τον Πελίστρι στην επιστροφή του.

Ο κεφάτος Τεττέη και η επιστροφή του Κυριακόπουλου

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός έψαξε στο πρώτο τέταρτο κι άλλο γκολ, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τεττέη που ήταν μέαα σε τέσσερις φάσεις.

Δύο από αυτές πέρασαν άουτ αλλά δύο καλά τελειώματα με σουτ και κεφαλιά σταμάτησαν στον εξαιρετικό Τσομπανίδη που είχε σπουδαίες επεμβάσεις.

Από το 60' και μετά οι ''πράσινοι'' άφησαν το πόδι από το γκάζι και τα ευχάριστα ήρθαν από την επιστροφή του Γιώργου Κυριακόπουλου στην ενεργό δράση, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Οι γηπεδούχοι έχοντας και το μυαλό τους στην Τετάρτη, χωρίς να φορτσάρουν περισσότερο έφτασαν άνετα στην τελική επικράτηση με 3-0.

MAN OF THE MATCH: Ανάς Ζαρουρί. Πέτυχε με πέναλτι το 2-0, δημιούργησε με υπέροχη σέντρα το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού και ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ανδρέας Τεττέη. Ο νεαρός φορ έκανε ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα και έδειξε να μπαίνει στο πετσί του ρόλου. Του έλειψε μόνο το γκολ, καθώς έπεσε πάνω σε εκπληκτικές επεμβάσεις του Τσομπανίδη, ταλαιπώρησε αρκετά την αντίπαλη άμυνα.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η συνολική εικόνα του Πανσερραϊκού απόψε στη Καλογρέζα. Μία ομάδα που δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τίποτα, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Ιβάν στο ξεκίνημα του αγώνα τράβηξε τον Τούμπα για ώρα μέσα στην περιοχή και έκανε ένα ανόητο ποδοσφαιρικό πέναλτι που έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Σωστό το πρώτο πέναλτι που δίνει ο ρέφερι με την βοήθεια του Φωτιά από το VAR. Στο δεύτερο φαίνεται πως ο Καλάμπρια κλώτσησε το πόδι του παίκτη του Πανσερραϊκού αλλά ο Κατοίκος επέμεινε στην αρχική του απόφαση παρά το κάλεσμα του VAR. Κατά τα λοιπά ήταν μια διαιτησία χωρίς προβλήματα σε ένα ματς τελειωμένο από το ημίχρονο.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων είναι τεράστια, ο Παναθηναϊκός την επιβεβαιώσε απόψε στο ΟΑΚΑ και έφτασε εύκολα στην νίκη, επικρατώντας με 3-0.