Παρελθόν και επίσημα ο Ουάρντα και άλλοι τρεις από την ΑΕΛ Novibet

Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με συνολικά τέσσερις ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών και ο Αμρ Ουάρντα.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για το πρώτο... κύμα αποχωρήσεων από την ΑΕΛ Novibet με τον Αμρ Ουάρντα να είναι ένας από αυτούς έπειτα από απόφαση του συλλόγου.

Ο θεσσαλικός σύλλογος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τους Χρήστο Γιούση, Μπόγιαν Κοβάσεβιτς και Σουφιάν Τσάκλα ενώ ο Αμρ Ουάρντα έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ηρακλή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει καταρχήν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Χρήστο Γιούση, Bojan Kovacevic, Soufiane Chakla και Amr Warda. Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα τους.»