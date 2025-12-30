Συνέχεια των αποδεσμεύσεων στην ΑΕΛ Novibet καθώς μετά τον Αμρ Ουάρντα, ακόμα τρεις ποδοσφαιριστές θα αποτελέσουν παρελθόν από τον σύλλογο του Κάμπου.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta , ο Αμρ Ουάρντα αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από την ΑΕΛ Novibet ωστόσο δεν θα είναι ο μόνος που θα αποχαιρετήσει τη θεσσαλική ομάδα τον ερχόμενο Γενάρη.

Συγκεκριμένα, τρεις ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου και πρόκειται για τους Χρήστο Γιούση, Μπόγιαν Κοβάσεβιτς και Σουφιάν Τσάκλα. Ο πρώτος θα επιστρέψει στην Καρμιώτισσα καθώς είχε παραχωρηθεί ως δανεικός και οι υπόλοιποι δύο θα αποδεσμευτούν από τον σύλλογο.

Ο Γιούσης μέτρησε δέκα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς να πείσει ότι αξίζει μία θέση στο ρόστερ, έχοντας συνολικά 435 λεπτά συμμετοχής. Όσον αφορά τον 29χρονο Σέρβο ακραίο μπακ, έπαιξε σε 11 παιχνίδια με τους «βυσσινί» ενώ ο 32χρονος Μαροκινός στόπερ θεωρούνταν βασική επιλογή με 17 παιχνίδια στο παλμάρε του και δύο γκολ.

Μάλιστα, αυτές δεν θα είναι οι μοναδικές αποχωρήσεις καθώς ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές που θα πάρουν τον ίδιο δρόμο.