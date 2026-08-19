Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η ενίσχυση της ΑΕΛ με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν την απόκτηση και του Νταμιάν Σίλβα.

Εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι στο οποίο η ομάδα τα έχει πάει ως τώρα πολύ καλά παίρνοντας την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου, στην ΑΕΛ συνεχίζουν και την προσπάθεια ενίσχυσής τους.

Τελευταίο απόκτημα για τους Θεσσαλούς ο Νταμιάν Σίλβα με την σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή Damian Silva που αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος.

Γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου 2001. Aπό το 2020 ως επαγγελματίας έχει αγωνιστεί στις ομάδες: Defensor SC, Boston River, ΠΟΤ Ηρακλή, Καλλιθέα, Νίκη Βόλου.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια ευχόμενοι τα καλύτερα που επιθυμεί με Yγεία κι επιτυχίες!

Καλή αρχή Damian!».