ΑΕΛ Novibet: «Τελειώνει» οριστικά ο Ουάρντα!

Οριστικά παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, από την ΑΕΛ Novibet, ο Αμρ Ουάρντα.

Σε ένα μικρό σίριαλ έχει εξελιχθεί τις τελευταίες εβδομάδες το μέλλον του Αμρ Ουάρντα στην ΑΕΛ Novibet. Και αυτό διότι ενώ αρχικά είχε τεθεί εκτός ομάδας, επέστρεψε στην αποστολή του συγκροτήματος του Σάββα Παντελίδη για τον αγώνα με τον Ατρόμητο και φάνηκε πως τελικώς το όποιο θέμα στις σχέσεις των δύο πλευρών, λύθηκε.

Το συγκεκριμένο σίριαλ τελικώς, δεν θα έχει, όπως φαίνεται, happy end. Και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, o ποδοσφαιριστής αναμένεται να αποτελέσει οριστικά παρελθόν από τους Θεσσαλούς εντός των επόμενων ωρών.

Η απόφαση από την πλευρά της διοίκησης της ομάδας του Κάμπου θα πρέπει να θεωρείται ειλημμένη και φαίνεται πως απομένει μονάχα η ανακοίνωσή της. Έτσι, ο Ουάρντα θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και φυσικά οι βυσσινί τον αντικαταστάτη του.