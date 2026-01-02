Βόλος: Επίσημη η μεταγραφή του Αμπάντα
Τη δεύτερη μεταγραφή του ανακοίνωσε ο Βόλος μετά τον Αγιάκουα.
Η ομάδα της Μαγνησίας απέκτησε τον Λιρόι Αμπάντα για να καλύψει μία θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει παίξει στη Super League μετη Λαμία και τον ΟΦΗ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Γάλλου αριστερού ακραίου αμυντικού Leroy Abanda.
Ο Leroy Abanda αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.
Ο Leroy Abanda ξεκίνησε την καριέρα του στην Νασατέλ Ξαμάξ για να πάρει μεταγραφή το 2020 στη Μίλαν. Ακολούθησε η γαλλική Μπουλόν, η βελγική Σεράινγκ, η Λαμία, ο ΟΦΗ και η Σουβόν από τη Νότια Κορέα, ενώ από το καλοκαίρι αγωνιζόταν στη Γαλλική Λε Μανς με τη φανέλα της οποίας είχε 9 συμμετοχές.
Επιπλέον ο Leroy Abanda έχει αγωνιστεί στην U17 και U16 της εθνικής Γαλλίας.
H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Leroy Abanda».
