Επίσημα στον Βόλο ο Αγιάκουα!

Παίκτης του Βόλου με κάθε επισημότητα είναι από σήμερα ο Ντέρεκ Αγιάκουα.

Ο Βόλος είναι αρκετά ενεργός στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου και το αποδεικνύει για άλλη μία φόρα. Πιο συγκεκριμένα ο σύλλογος από την Μαγνησία προχώρησε στην απόκτηση του κεντρικού Ντέρεκ Αγιάκουα.

Ο 24χρόνος οπισθοφύλακας από την Ολλανδία ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Τβέντε προτού μετακομίσει στην Ιταλία για λογαριασμό της Κόμο. Ακολούθησαν θητείες στην Αγγλία με τις φανέλες των Πορτ Βέιλ και Τσόρλεϊ, ενω τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Γεωργία με την Ιμπέρια 1999, με την οποία μάλιστα κατέκτησε το πρωτάθλημα και κατέγραψε συμμετοχές στα προκριματικά του Champions League, αλλά και του Conference League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Derek Emmanuel Adjei Agyakwa.

Ο Derek Emmanuel Adjei Agyakwa αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Derek Emmanuel Adjei Agyakwa.