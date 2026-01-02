Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ματίας Γκονζάλες έρχεται στην Ελλάδα για τον Βόλο.

Θέμα χρόνου θεωρείται η ολοκλήρωση και της τρίτης χειμερινής μεταγραφής του Βόλου, μετά τις προσθήκες των Αγιάκουα και Αμπάντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της αυριανής ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο 23χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ματίας Γκονζάλες, προκειμένου να «τρέξουν» οι τελικές διαδικασίες.

Ο Γκονζάλες αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Μπάνσφιλντ, από την οποία έμεινε ελεύθερος, ενώ έχει ήδη έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τους «κυανέρυθρους».

Εφόσον ο ποδοσφαιριστής ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση της ομάδας του Βόλου.

Ο νεαρός Αργεντινός στη Μπάνσφιλντ στην πρώτη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, είχε 7 γκολ 11 ασίστ σε 77 επίσημες εμφανίσεις.