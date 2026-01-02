Βόλος: Πρόταση στον Φεράντο από το εξωτερικό, «ανοιχτό» το μέλλον του Ισπανού

Ο προπονητής του Βόλου, Χουάν Φεράντο, έχει, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, πρόταση από ομάδα του εξωτερικού, την οποία και εξετάζει σοβαρά.

Ο Χουάν Φεράντο είναι ένας από τους προπονητές που στην τρέχουσα σεζόν έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου στην Ελλάδα, με την εξαιρετική πορεία που έχει καταγράψει η ομάδα του Βόλου. Ο σύλλογος της Μαγνησίας βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος, με 25 βαθμούς μετά από 15 αγώνες.

Φαίνεται, όμως, πως το όνομα του Χουάν Φεράντο έχει κυκλοφορήσει και στο εξωτερικό. Και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία, ο Ίβηρας τεχνικός έχει στα χέρια του καλή πρόταση από ομάδα του εξωτερικού.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόταση μόνο αδιάφορο δεν αφήνει τον Φεράντο που τούτη την ώρα επιχειρεί να σταθμίσει τα δεδομένα και να πάρει τις αποφάσεις του για το μέλλον του. Βεβαίως, πρέπει να σημειωθεί πως λόγο στην υπόθεση έχει και ο Βόλος, με τον οποίο συνδέεται με συμβόλαιο ο Ισπανός προπονητής ως και το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.