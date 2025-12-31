Μια ανάσα από την πρώτη της χειμερινή μεταγραφή είναι η ΑΕΛ Novibet, με τους «βυσσινί» να βρίσκονται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Ιβάν Μασόν.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΛ Novibet τρέχει, με μοναδικό στόχο την σωτηρία της ομάδας. Οι Θεσσαλοί που δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα, καθώς βρίσκονται στην προτελευταία θέση, είναι έτοιμοι να φορτσάρουν προκειμένου να καταφέρουν να μείνουν στην Super League. Με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο, οι «βυσσινί» εκτός από τις αποχωρήσεις, είναι έτοιμοι και για τις προσθήκες.

Πρώτος χρονικά θα είναι όπως όλα δείχνουν ο Ιβάν Μασόν. Ο 27χρονος Γάλλος (γεννημένος στην Γουαδελούπη) δεξιός μπακ βρίσκεται μια ανάσα από το να τεθεί στην διάθεση του έμπειρου τεχνικού. Ουσιαστικά αυτό που μένουν είναι οι λεπτομέρειες με τον παίκτη να αναμένεται το πολύ μέχρι το Σάββατο στην Λάρισα προκειμένου να υπογράψει και να ανακοινωθεί, με την απόκτησή του να είναι με την μορφή δανεισμού από την Σεν Ετιέν.

Το πρώτο όπως όλα δείχνουν απόκτημα της ΑΕΛ Novibet είναι δεξί μπακ, παίζοντας και στην αριστερή πλευρά. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Δουνκέρκ και στην συνέχεια πήγε στην Σεντ Ετιέν. Στους «πράσινους» έπαιξε συνολικά σε 85 παιχνίδια σκοράροντας 5 φορές και δίνοντας και 3 ασίστ. Μακριά από την Γαλλία έπαιξε ως δανεικός στο Ισραήλ και την Μακάμπι Τελ Αβίβ έχοντας σε 13 ματς, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Είναι ένας δεξιός οπισθοφύλακας που του αρέσει να ανεβαίνει και να απειλεί πατώντας περιοχή. Ένας παίκτης που αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις στους «βυσσινί» , οι οποίοι φυσικά και θα συνεχίσουν την ενίσχυσή τους. Σύντομα εκτός από το Μασόν θα αποκτηθεί ένας σέντερ φορ, ένας αριστερός μπακ, δύο εξτρέμ και ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί αν βρεθούν ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να κάνουν την διαφορά.

Όσον αφορά τον ένα εξτρέμ, πολύ κοντά βρίσκεται όπως σας έχουμε αναφέρει ο Πιόνε Σίστο του Άρη, ενώ από τους «κίτρινους» θα είναι και ο αριστερός μπακ και συγκεκριμένα ο Μάρτιν Φρίντεκ. Και οι δύο σύντομα θα φορέσουν τα βυσσινί και μένει απλά να δούμε αν θα είναι με ελεύθερη μεταγραφή ή αν δοθούν δανεικοί, με το δεύτερο σενάριο να συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες.