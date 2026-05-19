Η ΑΕΛ Novibet δεν τα κατάφερε να μείνει στην Super League στην επιστροφή της μετά από μια τετραετία και το Gazzetta προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους του υποβιβασμού.

Μια χρονιά που ξεκίνησε με όνειρα και απίστευτη γιορτή από όλη την Λάρισα, μετατράπηκε σε εφιάλτη για την ΑΕΛ Novibet. Οι Θεσσαλοί που μετά από μία τετραετία ανέβηκαν στην Super League δεν τα κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους που ήταν η παραμονή και μία αγωνιστική πριν το τέλος των Play Out υποβιβάστηκαν και μαθηματικά.

Ένας πολύ άσχημος υποβιβασμός, αν σκεφτούμε πως οι «βυσσινί» ξεκίνησαν την διαδικασία παραμονής έχοντας 6 παραπάνω βαθμούς από τους διώκτες τους, αλλά δεν τα κατάφεραν να μείνουν. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους λόγους που από τα όνειρα και τις μαγικές φιέστες του περσινού Μαΐου, φτάσαμε έναν χρόνο μετά στον εφιάλτη.

Οι συνεχείς αλλαγές προπονητών μόνο καλό δεν έκαναν

Φυσικά δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε με τις πολλές αλλαγές προπονητών που υπήρξαν φέτος στην ΑΕΛ Novibet. Οι Θεσσαλοί τελείωσαν την περσινή ονειρική χρονιά όπου όχι μόνο ανέβηκαν στην μεγάλη κατηγορία, αλλά το έκαναν και αήττητοι, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο. Εκεί ήταν το πρώτο λάθος, καθώς θα μπορούσαν μα πείσουν τον έμπειρο προπονητή να μείνει, κάτι που τελικά δεν έγινε.

Έτσι ξεκίνησαν με τον Γιώργο Πετράκη ο οποίος σε 6 ματς πρωταθλήματος είχε 4 ισοπαλίες και 2 ήττες με το βαρύ 2-5 από τον Βόλο στην Λάρισα να είναι το κύκνειο άσμα του. Στην συνέχεια το τιμόνι δόθηκε στον Στέλιο Μαλεζά ο οποίος στα 7 παιχνίδια μπορεί να πήρε την πρώτη νίκη της ομάδας, αλλά είχε και 5 ήττες και 1 ισοπαλία και μετά από 61 ημέρες αποτέλεσε και αυτός παρελθόν.

Ο Σάββας Παντελίδης ήταν ο τρίτος στην σειρά προπονητής. Ο έμπειρος τεχνικός κάθισε στον πάγκο 17 ματς έχοντας 3 νίκες, 7 ισοπαλίες και 7 ήττες και εκεί που το ξεκίνημά του ήταν εξαιρετικό και έφερε αισιοδοξία η συνέχεια ήταν κακή, καθώς μέτρησε 11 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη. Ο τελευταίος στην λίστα είναι ο Τζιανλούκα Φέστα με τον Ιταλό να κάθεται σε 5 ματς (εκκρεμεί ακόμα ένα) έχοντας 1 νίκη, 1 ήττα και 3 ισοπαλίες.

Κακά τα ψέματα η ομάδα με τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών δεν μπόρεσε να βρει μια ταυτότητα. Και δεν μιλάμε για έναν και δύο, αλλά για τέσσερις μέσα σε μία σεζόν...

Το «φοβισμένο» και αμυντικό ποδόσφαιρο

Η αλήθεια είναι πως αν πριν την χρονιά έλεγε πως η ΑΕΛ Novibet θα έπαιρνε βαθμό από Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη και Παναθηναϊκό στην AEL FC Novibet Arena και τους «πράσινους» και στην Λεωφόρο και θα έπεφτε, ίσως τον περνούσαν ακόμα και για τρελό. Και όμως οι «βυσσινί» το έκαναν αυτό. Έκοψαν από όλους τους θεωρητικά μεγάλους, από όλες τις ομάδες του Big-5 βαθμούς και... κατάφεραν να υποβιβαστούν.

Γιατί έγινε αυτό; Γιατί απέναντι σε θεωρητικά πάντα ισοδύναμες ομάδες έπαιζαν «φοβισμένα» και με καθαρά αμυντικό προσανατολισμό. Δεν γίνεται να ας πούμε όχι απλά να κοιτάς στα μάτια τον ΠΑΟΚ εντός και τον Παναθηναϊκό μέσα και έξω και να είσαι στεναχωρημένος με την ισοπαλία και να παίζεις με τρία στόπερ και με φόβο να βγεις μπροστά κόντρα σε Κηφισιά, Αστέρα Τρίπολης και Πανσερραϊκό, χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλουμε να υποτιμήσουμε τις συγκεκριμένες ομάδες. Ο τρόπος αντιμετώπισης των συγκεκριμένων αγώνων είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους του υποβιβασμού.

Δεν εκμεταλλεύτηκε την καυτή της έδρα

Αν υπήρχε κάτι που ξεχώριζε την ΑΕΛ Novibet από όλες τις μικρομεσαίες ομάδες, αυτό χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ήταν και παραμένει βέβαια ο κόσμος της. Το γήπεδο της Λάρισας ήταν με διαφορά από τα υπόλοιπα το πιο καυτό, κάτι που ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν οι Θεσσαλοί. Θα λέγαμε ακριβώς το αντίθετο, καθώς αντί να «ντοπαριστούν» από

τον κόσμο που πάντα ήταν εκεί, σαν να αγχώθηκαν ειδικά από ένα σημείο και μετά.

Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στα 13 ματς που έδωσε μέσα στο σπίτι της είχε μόλις 2 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες. Αν στις ήττες σκεφτούμε πως δεν έχασε από κανέναν από τους Big-5 εντός έδρας καταλαβαίνουμε το μέγεθος της μη εκμετάλλευσης της έδρας. Βάζοντας στην εξίσωση και την μόλις μία νίκη στα Play Offs και αυτή όταν ουσιαστικά όλα είχαν κριθεί, τότε τα πράγματα δείχνουν ακόμα χειρότερα.

Οι πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ

Ακόμα ένας σημαντικός λόγους που οδήγησε στον υποβιβασμό της ΑΕΛ Novibet είναι και οι πολλές αλλαγές που υπήρξαν στο ρόστερ και στις δύο μεταγραφικές περιόδους. Αρχικά το καλοκαίρι ουσιαστικά άλλαξε σχεδόν όλη η ομάδα που κατέκτησε αήττητη την Superr League 2. Ναι η μεγάλη κατηγορία είναι σαφώς πιο απαιτητική, αλλά θα μπορούσαν να μείνουν κάποιοι παίκτες που είχαν συμβάλλει τα μέγιστα στην άνοδο και ήξερα καλύτερα την ομάδα,

Αυτό δεν έγινε, υπήρξαν πολλές μεταγραφές που ένας αρκετά σημαντικός αριθμός δεν έπιασε, με συνέπεια να υπάρχει αυτό το κακό ξεκίνημα. Το ίδιο, δηλαδή και πάλες πολλές κινήσεις έγιναν και τον Ιανουάριο με το ίδιο αποτέλεσμα. Οι Θεσσαλοί δεν απέκτησαν την συνοχή που χρειαζόταν σε συνδυασμό φυσικά και με το θέμα με τις πολλές αλλαγές προπονητών που αναφέραμε στην αρχή. Βέβαια για να είμαστε σωστοί οι κινήσεις του Ιανουαρίου δεν φαινόντουσαν καθόλου κακές καθώς αποκτήθηκαν οι Κακουτά, Μπατουμπινσικα, Μασόν, Όλαφσον, Ρόσιτς, Ναόρ και Σίστο, με την διοίκηση να δείχνει πως το παλεύει και με το παραπάνω, την στιγμή που άλλες ομάδες έκαναν ελάχιστες. Στο δια ταύτα η παραμονή δεν υπήρξε, οπότε εκ των υστέρων όλα φαίνονται λάθος.

Πάνω από όλα στοίχισαν τα τραγικά Play Out

Και φυσικά πάνω από όλα καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον υποβιβασμό έπαιξε και η κάκιστη παρουσία της ομάδας στα Play Out. Η ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε την συγκεκριμένη διαδικασία στο +3 και φάνταζε ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την παραμονή στην κατηγορία. Μέσα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές όλα άλλαξαν καθώς γνώρισε ισάριθμες ήττες.

Η ψυχολογία έπεσε κατακόρυφα, η πίεση όλο και μεγάλωνε και μια αγωνιστική να παραμένει που είναι έτσι και αλλιώς βαθμολογικά αδιάφορη, οι Θεσσαλοί είχαν 4 ήττες, 4 ισοπαλίες και μόλις 1 νίκη. Μιλάμε για μια εντελώς αγνώριστη ΑΕΛ Novibet που σε κανένα σημείο των Play Out δεν έδειξε απολύτως τίποτα σε σχέση με όσα έδειχνε κόντρα στους μεγάλους. Με τέτοιες εμφανίσεις και με τέτοια αποτελέσματα δεν θα μπορούσε να περιμένει τίποτα παραπάνω από αυτό που έγινε και μιλάμε για τον υποβιβασμό στην Super League 2.