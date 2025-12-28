Η ΑΕΛ έχει λοκάρει την περίπτωση του Μάρτιν Φρίντεκ του Άρη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς της. Αποχωρεί ο Αντράντα.

Η ΑΕΛ βρίσκεται σε αναζήτηση παίκτη για την θέση του αριστερού άκρου της άμυνάς της, αφού ο Μπόγιαν Κοβάτσεβιτς είναι να αποχωρήσει από την ομάδα κι έτσι η μόνη λύση που απομένει μετά είναι εκείνη του Κοσονού.

Οι «βυσσινί» έχουν βγει λοιπόν στην αγορά για να βρουν τον αντικαταστάτη του Σέρβου και φαίνεται πως η περίπτωση που έχουν προκρίνει είναι εκείνη του Μάρτιν Φρίντεκ που ανήκει στον Άρη.

Ο 33χρονος Τσέχος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με τους «κιτρίνους», όμως κάνει παράπονα για τον χρόνο συμμετοχής του (13 συμ. 1 ασίστ σε περισσότερα από 700 λεπτά), αφού και τώρα που ο βασικός Μεντίλ είναι τραυματίας, ο Μανόλο Χιμένεθ προτιμάει να χρησιμοποιεί τον Φαντιγκά με ανάποδο πόδι στα αριστερά αντί εκείνου.

Κάπου εκεί θέλει να μπει «σφήνα» η ΑΕΛ, η οποία περιμένει να κλείσει ο Άρης έναν παίκτη για εκεί, προκειμένου στην συνέχεια είτε ο Τσέχος να αποδεσμευτεί και να τον πάρει ως ελεύθερο είτε να έρθει ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι, που τελειώνει το συμβόλαιό του.

Τελειώνει και ο Αντράντα

Παρελθόν από την ΑΕΛ αναμένεται να αποτελέσει ο Λούκας Αντράντα, αφού βρίσκεται εκτός των πλάνων του Σάββα Παντελίδη. Ο 24χρονος Αργεντινός επιθετικός μέσος, που έχει συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, έχει αγωνιστεί μόλις σε έξι ματς για περισσότερα από 320 λεπτά.

Πιθανότερος προορισμός του αυτή τη στιγμή φαντάζει η Superleague 2 και η Αναγέννηση Καρδίτσας.