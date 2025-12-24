Η ΑΕΛ Novibet είναι μία... ανάσα από τον Σίστο του Άρη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Πιόνε Σίστο βρίσκεται πολύ κοντά στην μεταγραφή του στην ΑΕΛ από τον Άρη.

Μία πολύ σημαντική μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η ΑΕΛ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, αφού οι «βυσσινί» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Πιόνε Σίστο του Άρη.

Ο 30χρονος Δανός εξτρέμ, που γεννηθεί στην Ουγκάντα κι έχει γεννηθεί στο Νότιο Σουδάν, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι με τον Άρη, όμως δεν υπολογίζεται από τον Μανόλο Χιμένεθ. Φέτος έχει κάνει μονάχα εννέα συμμετοχές έχοντας αγωνιστεί περισσότερα από 600 λεπτά.

Αυτό που μένει να καθοριστεί είναι το καθεστώς υπό το οποίο ο Σίστο θα γίνει παίκτης της ΑΕΛ. Το ένα σενάριο είναι να τελεσφορήσουν οι συζητήσεις για την λύση του συμβολαίου του με τους «κιτρίνους» και να έρθει ως ελεύθερος, ενώ το άλλο σενάριο είναι να παραμείνει για τον τελευταίο μισό χρόνο του συμβολαίου στο κλαμπ της Θεσσαλονίκης και να έρθει ως ελεύθερος.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΛ

Στην ομάδα του κάμπου αναμένεται να γίνουν μεγάλες αλλαγές την χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αφού υπολογίζεται να αποχωρήσουν περίπου δέκα ποδοσφαιριστές από το ρόστερ της. Με κάποιους απ' αυτούς έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για να λύσουν τα συμβόλαιά τους.

Όσον αφορά την ενίσχυση της ΑΕΛ, εκείνη προσανατολίζεται σε 5-6 προσθήκες. Ο Σάββας Παντελίδης από κοινού με την διοίκηση έχουν αποφασίσει η ομάδα να κινηθεί για την απόκτηση δύο εξτρέμ, ένας εκ των οποίων, αν πάνε όλα καλά, θα είναι ο Πιόνε Σίστο, ενός φορ, ενός στόπερ, ενός αριστερού μπακ κι ενός αμυντικού χαφ.