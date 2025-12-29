Ο Παναιτωλικός «φουλάρει» για την απόκτηση του υψηλόσωμου Σουηδού κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβ Γκρανάθ.

Οι μεταγραφικές εξελίξεις «τρέχουν» στον Παναιτωλικό. Η πώληση του Σωτήρη Κοντούρη στον Παναθηναϊκό φέρνει στο «Emileon» τόσο τον Αντριάνο Μπρέγκου όσο και τον Μιγκέλ Ταβάρες, με ελεύθερη μεταγραφή (το deal περιλαμβάνει ρήτρες επαναγοράς), από τη στιγμή που ο Τίτορμος, στην εποχή του Φώτη Κωστούλα, ουδέποτε παίρνει δανεικούς από ανταγωνίστριες ομάδες. Οι Αγρινιώτες είναι κοντά στην απόκτηση του Γιάννη Σατσιά ενώ, όπως έχουμε προαναφέρει, εξίσου προχωρημένη είναι η περίπτωση του κεντρικού αμυντικού. Το όνομα αυτού: Γκουστάβ Γκρανάθ .

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τα Καναρίνια τα είναι κοντά με τον Σουηδό στόπερ. Θυμίζουμε πως ο Παναιτωλικός «πονάει» στο κέντρο της άμυνας, από τη στιγμή που ο Στάγιτς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου λόγω του προβλήματός του στον προσαγωγό, ενώ ο Μλάντεν, λόγω τραυματισμών, δεν αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος της σεζόν.

Πρόκειται για 28χρονο δεξιοπόδαρο σέντερ μπακ, ύψους 1,91 μ., ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη ΧαμΚαμ, η οποία τερμάτισε στην 11η θέση του πρωταθλήματος της Νορβηγίας. Προέρχεται από γεμάτη χρονιά, με 31 εμφανίσεις, 1 γκολ και 2 ασίστ.

Ο Γκρανάθ «μεγάλωσε» στη Σκόβντε και εν συνεχεία αγωνίστηκε στην πατρίδα του σε Ντέγκερφορς και Βαστέρας, ενώ έχει παίξει και στη Δανία για λογαριασμό της Βέιλε.

Ο Παναιτωλικός τις επόμενες ώρες θα επισημοποιήσει τις πρώτες του κινήσεις και έπεται συνέχεια. Οι Αγρινιώτες τσεκάρουν τις επιλογές τους για να καλύψουν τη (μεγάλη) απώλεια του Λούκας Τσάβες, έχοντας αρκετές περιπτώσεις από το εξωτερικό στα υπόψιν, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της έξτρα ενίσχυσης.