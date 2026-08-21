Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματέο Μεχία με τη μορφή δανεισμού από την Μπούργος.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Ματέο Μεχία είναι ένας εκ των δυο φορ που θα ενισχύσουν το ρόστερ του Παναιτωλικού και πλέον οι Αγρινιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του. Το deal του Τίτορμου για την Μπούργος είναι με δανεισμό, ο οποίος συμπεριλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Θυμίζουμε πως την Πέμπτη (20/8) οι Αγρινιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση και του Σαλιφού Σουμά από την Μάλμε και πλέον αναμένεται η κατάληξη της υπόθεσης του νέου δανεισμού του Γιουσούφ Μπάντζι από την Άαρχους.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Ματέο Μεχία (Mateo Mejía) αποκτήθηκε από την ομάδα μας με δανεισμό για ένα χρόνο από τη Burgos CF. Η καταγωγή του είναι από την Κολομβία και γεννήθηκε στην Ισπανία στις 31.03.2003. Από τη Σαραγόσα, όπου έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα, μεταγράφηκε στη Manchester United το 2019 και αγωνίστηκε στις ομάδες U18, U21, U23. Ακολούθησε η επιστροφή του στην Ισπανία για τη Seville ενώ από το περασμένο καλοκαίρι αγωνίστηκε στη Burgos.

Το καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».