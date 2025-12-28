Αντριάνο Μπρέγκου: Αυτός είναι ο αντί-Κοντούρης του Παναιτωλικού

Το προφίλ του διεθνή με την Εθνική Ελπίδων, Αντριάνο Μπρέγκου, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο deal του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό για τον Σωτήρη Κοντούρη.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Σωτήρης Κοντούρης είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, σε ένα άκρως συμφέρον deal για τον Παναιτωλικό. Τα Καναρίνια θα βάλουν στα ταμεία τους ποσό άνω των 600.000 ευρώ, το αντίθετο δρομολόγιο θα κάνει ο Αντριάνο Μπρέγκου, ενώ μένει να φανεί εάν σε αυτό θα προστεθεί και ο 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, Μιγκέλ Ταβάρες.

Οι Αγρινιώτες θα κάνουν άμεσα δικό τους τον 19χρονο μέσο, ο οποίος είναι συμπαίκτης με τον Κοντούρη στην Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη. Φυσικά, στο Τριφύλλι πιστεύουν πολύ στην εξέλιξη που μπορεί να έχει ο νεαρός χαφ με την κιτρινομπλέ φανέλα και σε αυτό το πλαίσιο διατήρησαν δικαίωμα επαναγοράς του για το μέλλον.

Τα πρώτα βήματα του Μπρέγκου και η Εθνική Ελπίδων

Ο νέος χαφ του Τίτορμου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 Απριλίου του 2006 και έχει ρίζες από την Αλβανία. Από τα 16 του χρόνια επέλεξε να αγωνίζεται στα κλιμάκια της Εθνικής μας ομάδας και με την Ελπίδων έχει αγωνιστεί και στα πέντε παιχνίδια στην προκριματική διαδικασία για το Euro U21, στα οποία η Γαλανόλευκη έχει το «απόλυτο», έχοντας προσφέρει και δύο ασίστ, με τη μία να είναι στον νέο του συμπαίκτη στον Παναιτωλικό, Λάμπρο Σμυρλή.

O Μπρέγκου είναι από τις επιλογές πρώτης γραμμής του Γιάννη Ταουσιάνη για την τριάδα των χαφ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος μαζί με τους Κοντούρη, Καλοσκάμη και Γκούμα. Ο 19χρονος μέσος αγωνίζεται κυρίως στο «8», αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει και στο «10».

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο σε ηλικία 6 ετών στην ακαδημία «Παθιακάκη» και στα 9 του, το 2015, εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού. Έκτοτε συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών και στις 20 Ιουνίου του 2024 έγινε επαγγελματίας, καθώς υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο, το οποίο είχε ισχύ έως το 2027.

Το βάπτισμα του πυρός και η προετοιμασία που τον έκανε μέλος της πρώτης ομάδας

Το καλοκαίρι που έγινε επαγγελματίας ο Μπρέγκου έκανε την πρώτη του προετοιμασία σε ανδρικό επίπεδο, έχοντας ως προπονητή τον Ντιέγκο Αλόνσο.

Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του Τριφυλλιού ήρθε στις 20 Δεκεμβρίου του 2024, έχοντας πλέον ως προπονητή τον Ρουί Βιτόρια. Ο τότε 18χρονος χαφ αντικατέστησε τον Αζεντίν Ουναΐ στο 89ο λεπτό στην εντός έδρας νίκη επί της Ντιναμό Μινσκ στο ΟΑΚΑ με 4-0 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η συμμετοχή του με τους Λευκορώσους ήταν η μοναδική που έκανε με την πρώτη ομάδα την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Σε επίπεδο Κ19 ο Μπρέγκου έβγαζε... μάτια έχοντας 13 γκολ και 15 ασίστ σε 26 εμφανίσεις, αγωνιζόμενος κυρίως στο «10».

Με τις εμφανίσεις του με τους μικρούς και στις προπονήσεις είχε κεντρίσει την προσοχή του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος τον πήρε στην προετοιμασία το περασμένο καλοκαίρι και ο νεαρός χαφ με την εικόνα του έδειξε πως ήταν έτοιμος για το ανδρικό επίπεδο. Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων μέσος ξεχώρισε στα φιλικά τόσο επί αυστριακού όσο και επί ελληνικού εδάφους, ενώ σκόραρε στο τελευταίο φιλικό με τη Βέστερλο (3-1 στο ΟΑΚΑ).

Ο Μπρέγκου πήρε χρόνο συμμετοχής στο πρώτο ματς με τη Σάμσουνσπορ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ έκανε τη μέχρι στιγμής μοναδική του συμμετοχή στη Super League στον αγώνα της 2ης αγωνιστικής με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο.

O rookie των Πράσινων αγωνίστηκε βασικός και στα τέσσερα παιχνίδια της League Phase του Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε το «απόλυτο», εκ των οποίων στα τρία είχε ως προπονητή τον Ράφα Μπενίτεθ.

Πλέον ο Μπρέγκου είναι έτοιμος να δοκιμαστεί σε ένα νέο αλλά πάντα «ζεστό» περιβάλλον, όπως είναι ο Παναιτωλικός, ώστε να πάρει τον χρόνο συμμετοχής που χρειάζεται για την εξέλιξή του και να αποδείξει πως είναι έτοιμος για το «Σουπερλιγκάτο» step up του.