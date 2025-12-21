Live TV: Tο pre-game show της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ
Η ΑΕΚ στο τελευταίο της ματς για το 2025 με αντίπαλο τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια «εγκαινίασε» το νέο της project, το οποίο είναι live pre-game show στο κανάλι της ομάδας στο YouTube.
Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ αναμένεται να κάνει ανάλογες εκπομπές, τόσο πριν όσο και μετά τους εντός έδρας αγώνες.
Θυμίζουμε πως πριν από το ματς με τους Κρητικούς διεξήχθη χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Πλατεία Αετού. Φυσικά το ματς με τον Όμιλο είναι πολύ σημαντικό, καθώς εάν ο Δικέφαλος πάρει τρίποντο θα ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Την παρουσίαση κάνει το μέλος του Γραφείου Τύπου της ΑΕΚ και Υπεύθυνος Μουσείου Ιστορίας της Ένωσης, Γιάννης Μπίλιος.
