ΑΕΚ: Πανικός στην υποδοχή του πούλμαν!
Πανικός στην υποδοχή του πούλμαν της ΑΕΚ, πριν το ματς με τον ΟΦΗ!
Έγινε η νύχτα μέρα στην άφιξη του πούλμαν της Ένωσης πριν την υπογειοποίηση για να μπει στο γήπεδο, με καπνογόνα στη σειρά στο πέρασμά του...
Πάρα πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ που βρίσκονταν από νωρίς στο γήπεδο για τη γιορτή, υποδέχθηκαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του και δημιούργησαν τρομερή ατμόσφαιρα.
🦅 Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν την αποστολή πριν το ματς με τον ΟΦΗ!#aekfc pic.twitter.com/UC1vwJjTj7— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 21, 2025
Η γιορτή θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τη σέντρα του τελευταίου αγώνα της Ένωσης για το 2025, με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Θυμίζουμε πως εάν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νικήσει τον Όμιλο θα... αλλάξει έτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League.
🦅 Πανικός στην υποδοχή του πούλμαν της ΑΕΚ!#aekfc pic.twitter.com/9YMHepKfN9— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 21, 2025
