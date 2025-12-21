ΑΕΚ - ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου
Η ΑΕΚ καλείται να ανοίξει το «δώρο» που της έκανε η Κηφισιά στο Φάληρο στο τελευταίο της παιχνίδι για το 2025, με αντίπαλο τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δικέφαλος με νίκη θα κάνει... γιορτές στην κορυφή της Stoiximan Super League.
Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης (21:00) έγιναν γνωστές oι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου. O Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει την Ένωση με το... συνηθισμένο του πλέον 4-2-2-2.
O Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς στην άμυνα. Γκρούγιτς - Μαρίν δίδυμο στα χαφ, Ζοάο Μάριο - Λιούμπισιτς σε ελεύθερο ρόλο πίσω από το επιθετικό δίδυμο Γιόβιτς - Καλοσκάμη. Ο Πορτογάλος θα εκκινεί τις προσπάθειες του από τα αριστερά και ο Αυστροκροάτης από τα δεξιά, όπως έκανε στο ματς του Αγρινίου, όπου... έβγαλε μάτια.
Εκτός απο τους γνωστούς τραυματίες Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό στην αποστολή δε βρίσκεται ούτε ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο του ποδιού.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.
Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον.
H σύνθεση του ΟΦΗ: Λίλο, Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας, Νους Σαλσέδο.
Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Κατσικάς, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λέουις, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Βούκοτιτς, Νέιρα, Καινουργιάκης, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Ρακονιάτς,
