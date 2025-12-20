Βαθμολογία Super League: Ο Ολυμπιακός γκέλαρε και η ΑΕΚ βλέπει κορυφή
Ο Ολυμπιακός πέταξε δύο βαθμούς στο γήπεδό του με τη μαχητική Κηφισιά. Το τελικό 1-1 στο αντίο του βουρκωμένου Τεττέη, που μετακομίζει στον Παναθηναϊκό με το γκολ των Ταρέμι και Παντελίδη, ο οποίος ουσιαστικά είναι παίκτης του τριφυλλιού, έφερε τους Πειραιώτες στο +2 από την ΑΕΚ και στο +4 από τον ΠΑΟΚ.
Έτσι, η Ένωση που υποδέχεται τον ΟΦΗ το βράδυ της Κυριακής στην OPAP Arena, με τρίποντο θα περάσει στην κορυφή!
Στο πρόγραμμα ασφαλώς και δεσπόζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος με νίκη θα πλησιάσει τον Ολυμπιακό στον έναν βαθμό, ενώ ο Παναθηναϊκός θα μειώσει τη διαφορά από τους Θεσσαλονικείς και τους Πειραιώτες, τη στιγμή που έχει ματς λιγότερο.
Σημαντική νίκη στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Aktor πήρε ο Άρης και φυσικά παρέμεινε στον στόχο του να τερματίσει στις θέσεις 5-8 και να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ο Βόλος με τη σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού έπιασε στην τέταρτη θέση τον Λεβαδειακό, ο οποίος παίζει τη Δευτέρα με τον Πανσερραϊκό.
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
ΑΕΛ Novibet - Aτρόμητος 17:30 CS1HD
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 19:30 NS Prime
ΑΕΚ - ΟΦΗ 21:00 CS1HD
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 18:00 NS Prime
Η βαθμολογία (15η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 31-8 36
2. ΑΕΚ 24-10 34
3. ΠΑΟΚ 29-12 32
4. Λεβαδειακός 34-17 25
-----------------------------------
5. Βόλος 18-18 25
6. Παναθηναϊκός 21-15 22
7. Άρης 13-16 20
8. Κηφισιά 22-23 18
------------------------------------
9. Παναιτωλικός 14-24 15
10. Αστέρας Aktor 15-19 13
11. Ατρόμητος 14-20 12
12. ΟΦΗ 14-25 12
13. ΑΕΛ Novibet 13-27 8
14. Πανσερραϊκός 7-35 5
* Ολυμπιακός, Κηφισιά, Βόλος, Παναιτωλικός, Άρης και Αστέρας Aktor, έχουν 15 ματς.
** Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν 13 αγώνες και οι υπόλοιπες ομάδες από 14.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.