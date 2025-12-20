Η βαθμολογία μετά τη γκέλα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ με νίκη επί του ΟΦΗ θα βρεθεί στο ρετιρέ!

Ο Ολυμπιακός πέταξε δύο βαθμούς στο γήπεδό του με τη μαχητική Κηφισιά. Το τελικό 1-1 στο αντίο του βουρκωμένου Τεττέη, που μετακομίζει στον Παναθηναϊκό με το γκολ των Ταρέμι και Παντελίδη, ο οποίος ουσιαστικά είναι παίκτης του τριφυλλιού, έφερε τους Πειραιώτες στο +2 από την ΑΕΚ και στο +4 από τον ΠΑΟΚ.

Έτσι, η Ένωση που υποδέχεται τον ΟΦΗ το βράδυ της Κυριακής στην OPAP Arena, με τρίποντο θα περάσει στην κορυφή!

Στο πρόγραμμα ασφαλώς και δεσπόζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος με νίκη θα πλησιάσει τον Ολυμπιακό στον έναν βαθμό, ενώ ο Παναθηναϊκός θα μειώσει τη διαφορά από τους Θεσσαλονικείς και τους Πειραιώτες, τη στιγμή που έχει ματς λιγότερο.

Σημαντική νίκη στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Aktor πήρε ο Άρης και φυσικά παρέμεινε στον στόχο του να τερματίσει στις θέσεις 5-8 και να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Βόλος με τη σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού έπιασε στην τέταρτη θέση τον Λεβαδειακό, ο οποίος παίζει τη Δευτέρα με τον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Aktor - Άρης 0-1

Βόλος - Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΛ Novibet - Aτρόμητος 17:30 CS1HD

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 19:30 NS Prime

ΑΕΚ - ΟΦΗ 21:00 CS1HD

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 18:00 NS Prime

Η βαθμολογία (15η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 31-8 36

2. ΑΕΚ 24-10 34

3. ΠΑΟΚ 29-12 32

4. Λεβαδειακός 34-17 25

-----------------------------------

5. Βόλος 18-18 25

6. Παναθηναϊκός 21-15 22

7. Άρης 13-16 20

8. Κηφισιά 22-23 18

------------------------------------

9. Παναιτωλικός 14-24 15

10. Αστέρας Aktor 15-19 13

11. Ατρόμητος 14-20 12

12. ΟΦΗ 14-25 12

13. ΑΕΛ Novibet 13-27 8

14. Πανσερραϊκός 7-35 5

* Ολυμπιακός, Κηφισιά, Βόλος, Παναιτωλικός, Άρης και Αστέρας Aktor, έχουν 15 ματς.

** Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν 13 αγώνες και οι υπόλοιπες ομάδες από 14.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.